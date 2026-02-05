Minnesota vann – efter hattrick av Matt Boldy

Seger för Minnesota med 6–5 efter förlängning

Minnesotas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Matt Boldy gjorde tre mål för Minnesota

Matt Boldy gjorde tre mål när Minnesota segrade borta mot Nashville i NHL. Till slut blev det 6–5 (3–3, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Jared Spurgeon slog till 4.13 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Därmed har Minnesota vunnit fem matcher i rad i NHL.

Matt Boldy med tre mål för Minnesota

Första perioden slutade 3–3.

Laget tog ledningen redan efter efter 41 sekunder i andra perioden genom Luke Evangelista på passning från Steven Stamkos och Ryan O’Reilly. Efter 16.06 i andra perioden nätade Yakov Trenin och kvitterade för Minnesota.

15.14 in i tredje perioden satte Vladimir Tarasenko pucken på pass av Jacob Middleton och Danila Jurov och gav laget ledningen. 15.48 in i perioden fick Roman Josi utdelning framspelad av Ryan O’Reilly och Steven Stamkos och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.13 innan Minnesota avgjorde till 6–5. Matchvinnare för bortalaget blev Jared Spurgeon, framspelad av Matt Boldy och Kirill Kaprizov.

Minnesotas Matt Boldy stod för fyra poäng, varav tre mål. Ryan O’Reilly hade tre assists för Nashville och Steven Stamkos gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nashville tar sig an Washington i nästa match borta fredag 6 februari 01.00. Minnesota möter Colorado borta fredag 27 februari 03.00.

Nashville–Minnesota 5–6 (3–3, 1–1, 1–1, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (1.49) Matt Boldy (Zach Bogosian, Joel Eriksson Ek), 0–2 (3.39) Matt Boldy (Quinn Hughes, Mats Zuccarello), 1–2 (9.26) Filip Forsberg (Roman Josi, Jonathan Marchessault), 1–3 (12.58) Matt Boldy (Quinn Hughes, Brock Faber), 2–3 (16.45) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Ryan O’Reilly), 3–3 (18.21) Erik Haula (Jonathan Marchessault, Nick Perbix).

Andra perioden: 4–3 (20.41) Luke Evangelista (Steven Stamkos, Ryan O’Reilly), 4–4 (36.06) Yakov Trenin.

Tredje perioden: 4–5 (55.14) Vladimir Tarasenko (Jacob Middleton, Danila Jurov), 5–5 (55.48) Roman Josi (Ryan O’Reilly, Steven Stamkos).

Förlängning: 5–6 (64.13) Jared Spurgeon (Matt Boldy, Kirill Kaprizov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-3-0

Minnesota: 5-0-0

Nästa match:

Nashville: Washington Capitals, borta, 6 februari 01.00

Minnesota: Colorado Avalanche, borta, 27 februari 03.00