Minnesota tog hem segern mot Ottawa – Ryan Hartman matchvinnare

Minnesota vann mot Ottawa på bortaplan i lördagens match i NHL. 1–4 (0–2, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Minnesota tog ledningen efter 9.45 genom Jonas Brodin assisterad av Vladimir Tarasenko och Jared Spurgeon. Laget gjorde 0–2 när Ryan Hartman slog till framspelad av Mats Zuccarello efter 15.35.

Efter 15.31 i andra perioden nätade Ryan Hartman på nytt på pass av Mats Zuccarello och Kirill Kaprizov och gjorde 0–3.

12.46 in i tredje perioden nätade Minnesotas Jacob Middleton framspelad av Quinn Hughes och Joel Eriksson Ek och ökade ledningen. 16.43 in i perioden satte Drake Batherson pucken på pass av Lassi Thomson och Tim Stützle och reducerade. Men mer än så orkade Ottawa inte med.

Ottawa har en vinst och fyra förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Minnesota har tre vinster och två förluster och 18–17 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Minnesota med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 april. Då möter Ottawa Carolina i Canadian Tire Centre 23.00. Minnesota tar sig an Detroit borta 19.00.

Ottawa–Minnesota 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (9.45) Jonas Brodin (Vladimir Tarasenko, Jared Spurgeon), 0–2 (15.35) Ryan Hartman (Mats Zuccarello).

Andra perioden: 0–3 (35.31) Ryan Hartman (Mats Zuccarello, Kirill Kaprizov).

Tredje perioden: 0–4 (52.46) Jacob Middleton (Quinn Hughes, Joel Eriksson Ek), 1–4 (56.43) Drake Batherson (Lassi Thomson, Tim Stützle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-1-3

Minnesota: 3-0-2

Nästa match:

Ottawa: Carolina Hurricanes, hemma, 5 april 23.00

Minnesota: Detroit Red Wings, borta, 5 april 19.00