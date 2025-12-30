Minnesota segrade i toppmötet mot Vegas

Seger för Minnesota med 5–2 mot Vegas

Minnesotas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Jared Spurgeon avgjorde för Minnesota

Det var toppmatch i NHL under tisdagen när Vegas tog emot tredjeplacerade Minnesota. Minnesota vann matchen med 5–2 (2–0, 3–1, 0–1).

Segern var Minnesotas åttonde på de senaste tio matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

San Jose nästa för Minnesota

Minnesota startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 26 sekunder slog Marcus Johansson till på passning från Jonas Brodin och Jared Spurgeon.

Laget ökade också ledningen till 0–2 när Matthew Boldy fick träff framspelad av Joel Eriksson Ek och Marcus Johansson efter 14.06.

Minnesota stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–2 till 0–5 på bara 6.30.

Vegas reducerade dock till 1–5 genom Brayden McNabb med 3.10 kvar att spela av perioden.

Vegas reducerade igen efter 2.14 i tredje perioden genom Mark Stone framspelad av Ivan Barbasjev och Mitch Marner.

Minnesotas Marcus Johansson stod för fyra poäng, varav ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Minnesota med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Onsdag 31 december möter Vegas Nashville hemma 21.00 och Minnesota möter San Jose borta 22.00.

Vegas–Minnesota 2–5 (0–2, 1–3, 1–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (0.26) Marcus Johansson (Jonas Brodin, Jared Spurgeon), 0–2 (14.06) Matthew Boldy (Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson).

Andra perioden: 0–3 (20.26) Jared Spurgeon (Marcus Johansson, Jonas Brodin), 0–4 (24.32) Brock Faber (Yakov Trenin, Kirill Kaprizov), 0–5 (26.56) Joel Eriksson Ek (Matthew Boldy, Marcus Johansson), 1–5 (36.50) Brayden McNabb (Ivan Barbasjev, Pavel Dorofejev).

Tredje perioden: 2–5 (42.14) Mark Stone (Ivan Barbasjev, Mitch Marner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-1-3

Minnesota: 3-1-1

Nästa match:

Vegas: Nashville Predators, hemma, 31 december 21.00

Minnesota: San Jose Sharks, borta, 31 december 22.00