Minnesota segrade i toppmötet mot Dallas

Minnesota vann med 2–1 efter förlängning

Vladimir Tarasenko matchvinnare för Minnesota

Minnesotas 40:e seger för säsongen

Minnesota och andraplacerade Dallas spelade ett riktig toppmöte i NHL under lördagen. Minnesota vann matchen hemma med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Minnesota ligger kvar på tredje plats i tabellen och Dallas på andra plats.

Vladimir Tarasenko blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 3.06 in i förlängningen.

Minnesota–Dallas – mål för mål

Jason Robertson gav gästerna Dallas ledningen efter 14.21 på pass av Miro Heiskanen och Matt Duchene.

Efter 10.45 i andra perioden slog Bobby Brink till framspelad av Quinn Hughes och Jared Spurgeon och kvitterade för Minnesota.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Minnesota är Tampa Bay. Lagen möts onsdag 25 mars 00.30 i Benchmark International Arena.

Minnesota–Dallas 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (14.21) Jason Robertson (Miro Heiskanen, Matt Duchene).

Andra perioden: 1–1 (30.45) Bobby Brink (Quinn Hughes, Jared Spurgeon).

Förlängning: 2–1 (63.06) Vladimir Tarasenko (Bobby Brink, Quinn Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 2-0-3

Dallas: 3-1-1

Minnesota: Tampa Bay Lightning, borta, 25 mars 00.30