Minnesota-seger i toppmötet med Tampa Bay

Seger för Minnesota med 5–1 mot Tampa Bay

Minnesotas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Mats Zuccarello avgjorde för Minnesota

Det var toppmöte i NHL under onsdagen när Minnesota tog emot serieledande Tampa Bay. Minnesota vann matchen med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0).

Minnesota–Tampa Bay – mål för mål

Minnesota började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.46 slog Brock Faber till på pass av Marcus Johansson och Matt Boldy.

Efter 4.59 i andra perioden gjorde Minnesota 2–0 genom Mats Zuccarello.

Tampa Bay reducerade dock till 2–1 genom Nikita Kutjerov med 4.53 kvar att spela av perioden.

Minnesota gjorde 3–1 genom Yakov Trenin efter 17.10.

6.53 in i tredje perioden slog Quinn Hughes till framspelad av Kirill Kaprizov och Brock Faber och ökade ledningen. Efter 16.41 nätade Kirill Kaprizov på pass av Brock Faber och Matt Boldy och ökade ledningen för Minnesota.

Minnesotas Matt Boldy hade tre assists och Brock Faber stod för ett mål och två assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 mars i Benchmark International Arena.

I nästa omgång har Minnesota Vegas borta i T-Mobile Arena, lördag 7 mars 04.00. Tampa Bay spelar borta mot Winnipeg fredag 6 mars 02.00.

Minnesota–Tampa Bay 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (3.46) Brock Faber (Marcus Johansson, Matt Boldy).

Andra perioden: 2–0 (24.59) Mats Zuccarello (Quinn Hughes, Matt Boldy), 2–1 (35.07) Nikita Kutjerov (Brayden Point, Jake Guentzel), 3–1 (37.10) Yakov Trenin (Mats Zuccarello).

Tredje perioden: 4–1 (46.53) Quinn Hughes (Kirill Kaprizov, Brock Faber), 5–1 (56.41) Kirill Kaprizov (Brock Faber, Matt Boldy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-0-2

Tampa Bay: 2-0-3

Nästa match:

Minnesota: Vegas Golden Knights, borta, 7 mars 04.00

Tampa Bay: Winnipeg Jets, borta, 6 mars 02.00