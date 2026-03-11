Minnesota nollade Utah Mammoth – seger med 5–0

Minnesota vann med 5–0 mot Utah Mammoth

Kirill Kaprizov avgjorde för Minnesota

Andra raka nederlaget för Utah Mammoth

Minnesota höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Utah Mammoth i NHL. Matchen slutade 5–0 (1–0, 1–0, 3–0).

Det här var Minnesotas åttonde nolla den här säsongen.

Minnesota–Utah Mammoth – mål för mål

Kirill Kaprizov gav Minnesota ledningen efter 14.10 assisterad av Vladimir Tarasenko.

Efter 8.43 i andra perioden slog Matt Boldy till på pass av Marcus Johansson och gjorde 2–0.

Minnesota fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Ryan Hartman, Danila Jurov och Bobby Brink.

Minnesotas Vladimir Tarasenko hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Minnesota med 17–9 och Utah Mammoth med 13–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Utah Mammoth vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 13 mars. Då möter Minnesota Philadelphia i Grand Casino Arena 01.00. Utah Mammoth tar sig an Chicago hemma 02.00.

Minnesota–Utah Mammoth 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (14.10) Kirill Kaprizov (Vladimir Tarasenko).

Andra perioden: 2–0 (28.43) Matt Boldy (Marcus Johansson).

Tredje perioden: 3–0 (42.09) Bobby Brink (Vladimir Tarasenko, Danila Jurov), 4–0 (46.09) Danila Jurov (Vladimir Tarasenko, Quinn Hughes), 5–0 (58.39) Ryan Hartman (Nick Foligno, Kirill Kaprizov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

Utah Mammoth: 3-1-1

Nästa match:

Minnesota: Philadelphia Flyers, hemma, 13 mars 01.00

Utah Mammoth: Chicago Blackhawks, hemma, 13 mars 02.00