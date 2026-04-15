Ny seger för Utah Mammoth mot favoritmotståndet

Winnipeg är lite av ett drömmotstånd för Utah Mammoth. På onsdagen vann Utah Mammoth på nytt – den här gången hemma i Delta Center. Matchen i NHL slutade 5–3 (1–0, 1–1, 3–2). Det var Utah Mammoths fjärde raka seger mot Winnipeg.

Logan Cooley gjorde 1–0 till Utah Mammoth efter 8.05 efter förarbete från Nate Schmidt.

Efter 4.54 i andra perioden slog Nick Schmaltz till framspelad av Michail Sergatjov och Dylan Guenther och gjorde 2–0. Winnipegs Kyle Connor gjorde 2–1 efter 17.09 på pass av Gabriel Vilardi och Mark Scheifele.

Utah Mammoth övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.16 genom Nick Schmaltz och gick upp till 4–1 innan Winnipeg kom tillbaka och reducerade till 4–3.

Innan matchen var över hade Utah Mammoth gjort 5–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Utah Mammoth vunnit.

Utah Mammoth–Winnipeg 5–3 (1–0, 1–1, 3–2)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (8.05) Logan Cooley (Nate Schmidt).

Andra perioden: 2–0 (24.54) Nick Schmaltz (Michail Sergatjov, Dylan Guenther), 2–1 (37.09) Kyle Connor (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele).

Tredje perioden: 3–1 (47.16) Nick Schmaltz (Logan Cooley, Clayton Keller), 4–1 (47.42) John-Jason Peterka (Michael Carcone, Alexander Kerfoot), 4–2 (52.36) Mark Scheifele (Kyle Connor, Gabriel Vilardi), 4–3 (54.23) Isak Rosén, 5–3 (59.36) Alexander Kerfoot.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Winnipeg: 2-0-3

Nästa match:

Utah Mammoth: St Louis Blues, hemma, 17 april 01.30

Winnipeg: San Jose Sharks, hemma, 17 april 02.00