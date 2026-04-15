Colorado avgjorde tät match mot Calgary i tredje perioden

En jämn match mellan hemmalaget Calgary och gästande Colorado avgjordes först i tredje perioden. Då drog Colorado ifrån och vann matchen i NHL med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna, och åttonde raka segern på bortaplan.

Calgary–Colorado – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

7.22 in i andra perioden spräckte Calgary nollan genom Blake Coleman på passning från Mikael Backlund. Efter 11.25 i andra perioden nätade Artturi Lehkonen framspelad av Cale Makar och Sam Malinski och kvitterade för Colorado.

15.07 in i tredje perioden satte Gabriel Landeskog pucken på pass av Brett Kulak och Cale Makar och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 17 sekunder kvar att spela genom Nathan MacKinnon med assist av Cale Makar och Martin Necas. Därmed hade Colorado vänt matchen.

Colorados Cale Makar hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Colorado Avalanche vunnit.

Calgary tar sig an Los Angeles i nästa match hemma fredag 17 april 03.00. Colorado möter samma dag 04.00 Seattle hemma.

Calgary–Colorado 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (27.22) Blake Coleman (Mikael Backlund), 1–1 (31.25) Artturi Lehkonen (Cale Makar, Sam Malinski).

Tredje perioden: 1–2 (55.07) Gabriel Landeskog (Brett Kulak, Cale Makar), 1–3 (59.43) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 1-1-3

Colorado: 4-1-0

Nästa match:

Calgary: Los Angeles Kings, hemma, 17 april 03.00

Colorado: Seattle Kraken, hemma, 17 april 04.00