Boston nollade New Jersey – vann med 4–0

Seger för Boston med 4–0 mot New Jersey

Boston höll nollan när laget vann på hemmaplan mot New Jersey i NHL. Matchen slutade 4–0 (4–0, 0–0, 0–0).

Bostons Mark Kastelic tvåmålsskytt

Boston stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Boston tog därmed en klar seger.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden höll Boston i sin 4–0-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Boston–New Jersey 4–0 (4–0, 0–0, 0–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (0.53) Morgan Geekie (David Pastrnak, Fraser Minten), 2–0 (6.14) Mark Kastelic (Tanner Jeannot, Sean Kuraly), 3–0 (17.42) Mark Kastelic (Sean Kuraly, Mason Lohrei), 4–0 (19.52) Viktor Arvidsson (Pavel Zacha, Hampus Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-2-1

New Jersey: 2-0-3