St Louis avgjorde i tredje perioden mot Pittsburgh

St Louis vann med 7–5 mot Pittsburgh

Pavel Butjnevitj avgjorde för St Louis

Tredje raka segern för St Louis

En jämn match mellan hemmalaget St Louis och gästande Pittsburgh avgjordes först i tredje perioden. Då drog St Louis ifrån och vann matchen i NHL med 7–5 (1–3, 3–1, 3–1).

St Louis–Pittsburgh – mål för mål

Pittsburgh var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

St Louis hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

St Louis tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.11 genom Dylan Holloway och gick upp till 6–4 innan Pittsburgh svarade.

Till slut blev det 7–5 till St Louis.

Jimmy Snuggerud gjorde två mål för St Louis och två målgivande passningar och Dylan Holloway gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Pittsburgh med 6–3.

I sista matchen möter St Louis Utah Mammoth borta på fredag 17 april 01.30.

St Louis–Pittsburgh 7–5 (1–3, 3–1, 3–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (10.14) Rutger McGroarty (Kevin Hayes), 0–2 (16.40) Avery Hayes, 0–3 (17.23) Anthony Mantha (Kevin Hayes), 1–3 (18.44) Jimmy Snuggerud (Robert Thomas).

Andra perioden: 1–4 (22.58) Elmer Söderblom (Benjamin Kindel, Anthony Mantha), 2–4 (24.51) Oskar Sundqvist (Aleksej Toroptjenko, Philip Broberg), 3–4 (30.37) Logan Mailloux (Jonathan Drouin, Jake Neighbours), 4–4 (35.49) Jimmy Snuggerud (Jake Neighbours, Dylan Holloway).

Tredje perioden: 5–4 (44.11) Dylan Holloway (Jimmy Snuggerud), 6–4 (44.55) Pavel Butjnevitj (Jordan Kyrou, Jordan Binnington), 6–5 (52.20) Avery Hayes (Ryan Shea, Arturs Silovs), 7–5 (58.17) Dylan Holloway (Jimmy Snuggerud, Logan Mailloux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-0-2

Pittsburgh: 2-0-3

