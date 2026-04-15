Minnesotas fina svit mot Anaheim Ducks fortsätter

Minnesota segrade – 3–2 mot Anaheim Ducks

Robby Fabbri avgjorde för Minnesota

Andra raka förlusten för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks har varit lite av ett favoritmotstånd för Minnesota. På onsdagen tog Minnesota ännu en seger hemma mot Anaheim Ducks. Matchen i NHL slutade 3–2 (1–1, 1–0, 1–1). Det var Minnesotas åttonde raka seger mot just Anaheim Ducks.

Minnesota–Anaheim Ducks – mål för mål

Anaheim Ducks tog ledningen efter tio minuter genom Mason McTavish på pass av Jackson LaCombe och Ryan Poehling. Minnesota kvitterade när Danila Jurov hittade rätt efter förarbete från Vladimir Tarasenko efter 16.42.

Minnesota gjorde också 2–1 efter 11.24 i andra perioden när Hunter Haight fick träff framspelad av Nick Foligno och Marcus Johansson.

13.03 in i tredje perioden nätade Minnesotas Robby Fabbri på pass av Nicolas Aube-Kubel och Ben Jones och ökade ledningen. Anaheim Ducks reducerade till 3–2 med 46 sekunder kvar att spela återigen genom Mason McTavish på passning från Mikael Granlund och Cutter Gauthier. Mer än så blev det dock inte för Anaheim Ducks.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Minnesota Wild vunnit.

Minnesota–Anaheim Ducks 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (10.27) Mason McTavish (Jackson LaCombe, Ryan Poehling), 1–1 (16.42) Danila Jurov (Vladimir Tarasenko).

Andra perioden: 2–1 (31.24) Hunter Haight (Nick Foligno, Marcus Johansson).

Tredje perioden: 3–1 (53.03) Robby Fabbri (Nicolas Aube-Kubel, Ben Jones), 3–2 (59.14) Mason McTavish (Mikael Granlund, Cutter Gauthier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 2-0-3

Anaheim Ducks: 1-1-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Nashville Predators, borta, 17 april 02.00