Minnesota fortsätter vinna – nu 5–2 mot Seattle

Minnesota segrade – 5–2 mot Seattle

Minnesotas femte seger på de senaste sex matcherna

Vladimir Tarasenko matchvinnare för Minnesota

Allt talade för seger för Minnesota och så blev det också när det formstarka laget mötte Seattle på hemmaplan. Efter segersiffrorna 5–2 (1–2, 2–0, 2–0) har nu Minnesota fyra raka segrar. Seattle har sex förluster i rad i NHL.

Det var Minnesotas femte raka seger mot Seattle.

Seattle tog ledningen i första perioden genom Brandon Montour.

Minnesota kvitterade till 1–1 genom Matt Boldy efter 11.57.

Seattle tog ledningen på nytt genom Adam Larsson på pass av Chandler Stephenson efter 13.10 i matchen.

Efter 38 sekunder i andra perioden kvitterade Minnesota genom Marcus Foligno efter förarbete från Yakov Trenin. Minnesota gjorde också 3–2 efter 12.46 i andra perioden när Vladimir Tarasenko hittade rätt på pass av Ryan Hartman och Jared Spurgeon.

6.48 in i tredje perioden nätade Minnesotas Marcus Johansson framspelad av Matt Boldy och Joel Eriksson Ek och ökade ledningen. Efter 17.17 slog Joel Eriksson Ek till och ökade ledningen för Minnesota.

Joel Eriksson Ek gjorde ett mål för Minnesota och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Minnesota Wild vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 10 april. Då möter Minnesota Dallas i American Airlines Center 03.00. Seattle tar sig an Vegas hemma 04.00.

Minnesota–Seattle 5–2 (1–2, 2–0, 2–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (10.23) Brandon Montour (Kaapo Kakko, Jaden Schwartz), 1–1 (11.57) Matt Boldy (Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson), 1–2 (13.10) Adam Larsson (Chandler Stephenson).

Andra perioden: 2–2 (20.38) Marcus Foligno (Yakov Trenin), 3–2 (32.46) Vladimir Tarasenko (Ryan Hartman, Jared Spurgeon).

Tredje perioden: 4–2 (46.48) Marcus Johansson (Matt Boldy, Joel Eriksson Ek), 5–2 (57.17) Joel Eriksson Ek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-0-1

Seattle: 0-0-5

Nästa match:

Minnesota: Dallas Stars, borta, 10 april 03.00

Seattle: Vegas Golden Knights, hemma, 10 april 04.00