Milton Hållström het när Helsingborg besegrade Halmstad HF

Helsingborg vann med 4–3 mot Halmstad HF

Helsingborgs Milton Hållström tvåmålsskytt

Tredje förlusten i följd för Halmstad HF

Hemmalaget Helsingborg vann mot Halmstad HF i U20 region syd herr. 4–3 (3–0, 1–1, 0–2) slutade matchen på tisdagen.

Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss kommenterade matchen:

– Vår första period var passiv och vi rörde inte på fötterna, och vi fastnade i att titta på spelet i stället för att hålla oss till vår struktur och vår matchplan.

Helsingborgs fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka i Olympiarinken.

Milton Hållström med två mål för Helsingborg

Helsingborg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 15.31 i andra perioden nätade Milton Hållström på nytt på pass av Adrian Sonesson och Lion Aho och gjorde 4–0.

Halmstad HF:s Julius Roth gjorde 4–1 efter 19.27 framspelad av Carl Sjulander och Affe Rapp.

Halmstad HF reducerade igen efter 15.39 i tredje perioden genom Carl Sjulander framspelad av Arvid Ottoson Knuuttila.

Efter 18.58 i tredje perioden reducerade Halmstad HF:s Elton Lindeborg på nytt på pass av Julius Roth och Jonathan Petersson. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Milton Hållström gjorde två mål för Helsingborg och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Helsingborgs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Halmstad HF:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Helsingborg ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Halmstad HF på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Halmstad Hammers HC med 2–1.

På lördag 29 november 16.00 spelar Helsingborg borta mot Kungälv och Halmstad HF hemma mot Tingsryd J20.

Helsingborg–Halmstad HF 4–3 (3–0, 1–1, 0–2)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (3.46) Milton Karlsson (Felix Unger, Joel Mårtensson), 2–0 (17.23) Milton Hållström (Conrad Svensson, Linus Leandersson), 3–0 (18.36) Linus Leandersson (Milton Hållström, Joel Mårtensson).

Andra perioden: 4–0 (35.31) Milton Hållström (Adrian Sonesson, Lion Aho), 4–1 (39.27) Julius Roth (Carl Sjulander, Affe Rapp).

Tredje perioden: 4–2 (55.39) Carl Sjulander (Arvid Ottoson Knuuttila), 4–3 (58.58) Elton Lindeborg (Julius Roth, Jonathan Petersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-0-3

Halmstad HF: 1-1-3

Nästa match:

Helsingborg: Kungälvs IK, borta, 29 november

Halmstad HF: Tingsryds AIF Utv, hemma, 29 november