Milton Berglind i form när Järna vann mot SDE

Järna segrade – 5–1 mot SDE

Järnas femte seger på de senaste sex matcherna

Milton Berglind tvåmålsskytt för Järna

Bortalaget Järna tog hem de tre poängen efter seger mot SDE i U20 allettan östra. 1–5 (0–1, 0–3, 1–1) slutade måndagens match.

Segern var Järnas femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Järnas Milton Berglind tvåmålsskytt

Järna tog ledningen efter 11.02 genom Maliik Hellqvist Ekendahl på pass av Milton Berglind och Kalle Eriksson.

Järna startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Milton Berglind och ett mål av Elliot Veteläinen.

9.03 in i tredje perioden satte William Jonsson Eidsheim pucken och reducerade. Mer än så blev det dock inte för SDE. 17.06 in i perioden nätade Järnas Kalle Eriksson på pass av Elliot Veteläinen och ökade ledningen.

Milton Berglind gjorde två mål för Järna och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, SDE på sjätte plats och Järna på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Järna med 2–1 efter straffar.

SDE tar sig an Hammarby J20 i nästa match hemma lördag 7 februari 17.30. Järna möter Haninge Anchors hemma fredag 6 februari 19.30.

SDE–Järna 1–5 (0–1, 0–3, 1–1)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (11.02) Maliik Hellqvist Ekendahl (Milton Berglind, Kalle Eriksson).

Andra perioden: 0–2 (22.23) Milton Berglind (Ellioth Sandblom, Maliik Hellqvist Ekendahl), 0–3 (28.10) Elliot Veteläinen (Fhilip Avasjö, Olle Nilheimer), 0–4 (29.45) Milton Berglind.

Tredje perioden: 1–4 (49.03) William Jonsson Eidsheim, 1–5 (57.06) Kalle Eriksson (Elliot Veteläinen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-0-3

Järna: 4-0-1

Nästa match:

SDE: Hammarby IF, hemma, 7 februari 17.30

Järna: Haninge Anchors HC, hemma, 6 februari 19.30