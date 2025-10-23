Millian Virkkunen i målform – Tyresö Hanviken Hockey vann mot SDE
Följ HockeySverige på
Google news
- Tyresö Hanviken Hockey vann med 3–2 mot SDE
- Millian Virkkunen med två mål för Tyresö Hanviken Hockey
- Max Andersson matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey
Bortalaget Tyresö Hanviken Hockey vann mot SDE i U18 regional öst herr. 2–3 (1–3, 0–0, 1–0) slutade matchen på torsdagen.
Tyresö Hanviken Hockeys Millian Virkkunen tvåmålsskytt
Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Millian Virkkunen.
SDE kvitterade till 1–1 genom Melker Kastevik efter 11.50.
Tyresö Hanviken Hockey gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Millian Virkkunen och Max Andersson. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.
Andra perioden blev mållös. 8.13 in i tredje perioden nätade SDE:s Oskar Lundsten framspelad av Ludvig Kärnström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SDE.
Det här var SDE:s andra uddamålsförlust den här säsongen.
Med en omgång kvar är SDE på nionde plats i tabellen medan Tyresö Hanviken Hockey är på elfte plats.
Söndag 26 oktober 16.00 möter SDE Flemingsberg borta i Visättra Ishall medan Tyresö Hanviken Hockey spelar hemma mot Almtuna.
SDE–Tyresö Hanviken Hockey 2–3 (1–3, 0–0, 1–0)
U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall
Första perioden: 0–1 (5.11) Millian Virkkunen (Jonatan Tapper), 1–1 (11.50) Melker Kastevik (Ludvig Kärnström), 1–2 (12.18) Millian Virkkunen (Max Andersson, Adam Vikström), 1–3 (18.06) Max Andersson (Jonatan Tapper, Vilmer Smedmark).
Tredje perioden: 2–3 (48.13) Oskar Lundsten (Ludvig Kärnström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SDE: 1-1-3
Tyresö Hanviken Hockey: 2-0-3
Nästa match:
SDE: Flemingsbergs IK, borta, 26 oktober
Tyresö Hanviken Hockey: Almtuna IS, hemma, 26 oktober
Den här artikeln handlar om: