Millian Virkkunen i målform – Tyresö Hanviken Hockey vann mot SDE

  • Tyresö Hanviken Hockey vann med 3–2 mot SDE

  • Millian Virkkunen med två mål för Tyresö Hanviken Hockey

  • Max Andersson matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Bortalaget Tyresö Hanviken Hockey vann mot SDE i U18 regional öst herr. 2–3 (1–3, 0–0, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Tyresö Hanviken Hockeys Millian Virkkunen tvåmålsskytt

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Millian Virkkunen.

SDE kvitterade till 1–1 genom Melker Kastevik efter 11.50.

Tyresö Hanviken Hockey gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Millian Virkkunen och Max Andersson. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.

Andra perioden blev mållös. 8.13 in i tredje perioden nätade SDE:s Oskar Lundsten framspelad av Ludvig Kärnström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SDE.

Det här var SDE:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Med en omgång kvar är SDE på nionde plats i tabellen medan Tyresö Hanviken Hockey är på elfte plats.

Söndag 26 oktober 16.00 möter SDE Flemingsberg borta i Visättra Ishall medan Tyresö Hanviken Hockey spelar hemma mot Almtuna.

SDE–Tyresö Hanviken Hockey 2–3 (1–3, 0–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (5.11) Millian Virkkunen (Jonatan Tapper), 1–1 (11.50) Melker Kastevik (Ludvig Kärnström), 1–2 (12.18) Millian Virkkunen (Max Andersson, Adam Vikström), 1–3 (18.06) Max Andersson (Jonatan Tapper, Vilmer Smedmark).

Tredje perioden: 2–3 (48.13) Oskar Lundsten (Ludvig Kärnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-1-3

Tyresö Hanviken Hockey: 2-0-3

Nästa match:

SDE: Flemingsbergs IK, borta, 26 oktober

Tyresö Hanviken Hockey: Almtuna IS, hemma, 26 oktober

