Millian Virkkunen i målform – Tyresö Hanviken Hockey vann mot SDE

Tyresö Hanviken Hockey vann med 3–2 mot SDE

Millian Virkkunen med två mål för Tyresö Hanviken Hockey

Max Andersson matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Bortalaget Tyresö Hanviken Hockey vann mot SDE i U18 regional öst herr. 2–3 (1–3, 0–0, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Tyresö Hanviken Hockeys Millian Virkkunen tvåmålsskytt

Tyresö Hanviken Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Millian Virkkunen.

SDE kvitterade till 1–1 genom Melker Kastevik efter 11.50.

Tyresö Hanviken Hockey gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Millian Virkkunen och Max Andersson. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.

Andra perioden blev mållös. 8.13 in i tredje perioden nätade SDE:s Oskar Lundsten framspelad av Ludvig Kärnström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SDE.

Det här var SDE:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Med en omgång kvar är SDE på nionde plats i tabellen medan Tyresö Hanviken Hockey är på elfte plats.

Söndag 26 oktober 16.00 möter SDE Flemingsberg borta i Visättra Ishall medan Tyresö Hanviken Hockey spelar hemma mot Almtuna.

SDE–Tyresö Hanviken Hockey 2–3 (1–3, 0–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (5.11) Millian Virkkunen (Jonatan Tapper), 1–1 (11.50) Melker Kastevik (Ludvig Kärnström), 1–2 (12.18) Millian Virkkunen (Max Andersson, Adam Vikström), 1–3 (18.06) Max Andersson (Jonatan Tapper, Vilmer Smedmark).

Tredje perioden: 2–3 (48.13) Oskar Lundsten (Ludvig Kärnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-1-3

Tyresö Hanviken Hockey: 2-0-3

Nästa match:

SDE: Flemingsbergs IK, borta, 26 oktober

Tyresö Hanviken Hockey: Almtuna IS, hemma, 26 oktober