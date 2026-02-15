Mille Forslund het när SSK U18 besegrade Linköping HC U18

SSK U18 vann med 5–1 mot Linköping HC U18

SSK U18:s Mille Forslund tvåmålsskytt

Andra raka segern för SSK U18

Bortalaget SSK U18 vann mot Linköping HC U18 i U18 Nationell södra herr. 1–5 (0–1, 0–3, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Mille Forslund gjorde två mål för SSK U18

SSK U18 tog ledningen efter 5.35 genom Noel Lundell på pass av Mille Forslund och Viggo Fors.

Även i andra perioden var SSK U18 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Mille Forslund, Alfred Lagerberg och Oscar Lindén.

9.18 in i tredje perioden nätade SSK U18:s Mille Forslund återigen på pass av Jonathan Cremonese och Noel Lundell och ökade ledningen. 15.02 in i perioden fick Lucas Toumeh utdelning framspelad av Victor Blårand och reducerade. Men mer än så orkade Linköping HC U18 inte med.

Noel Lundell gjorde ett mål för SSK U18 och spelade dessutom fram till två mål, Mille Forslund stod för tre poäng, varav två mål och Jonathan Cremonese hade tre assists.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Linköping HC U18 med 13–15 och SSK U18 med 16–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att SSK U18 nu ligger på nionde plats i tabellen. Linköping HC U18 är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Södertälje med 4–2.

I nästa match, lördag 21 februari möter Linköping HC U18 Färjestad borta i Löfbergs Arena 15.30 medan SSK U18 spelar hemma mot Malmö 16.00.

Linköping HC U18–SSK U18 1–5 (0–1, 0–3, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (5.35) Noel Lundell (Mille Forslund, Viggo Fors).

Andra perioden: 0–2 (21.40) Mille Forslund (Jonathan Cremonese, Noel Lundell), 0–3 (26.48) Alfred Lagerberg (Lucas Törngren), 0–4 (36.44) Oscar Lindén (Loke Åkesson, Jonathan Cremonese).

Tredje perioden: 0–5 (49.18) Mille Forslund (Jonathan Cremonese, Noel Lundell), 1–5 (55.02) Lucas Toumeh (Victor Blårand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-1-2

SSK U18: 2-0-3

Nästa match:

Linköping HC U18: Färjestads BK, borta, 21 februari 15.30

SSK U18: IF Malmö Redhawks, hemma, 21 februari 16.00