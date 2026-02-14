Mighty Ravens en lätt match för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Seger för Ulricehamns IF/Nittorps IK med 8–3 mot Mighty Ravens

Wille Lundgren matchvinnare för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Andra raka nederlaget för Mighty Ravens

Ulricehamns IF/Nittorps IK hade inga problem med Mighty Ravens i U20 Div 1 B syd vår herr och vann på hemmaplan med utklassningssiffrorna 8–3 (6–1, 2–0, 0–2).

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Mighty Ravens – mål för mål

Ulricehamns IF/Nittorps IK tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.51 genom Victor Björnqvist och gick upp till 5–0. Mighty Ravens kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Ulricehamns IF/Nittorps IK dock ryckt åt sig ledningen med 6–1.

Efter 9.09 i andra perioden slog Victor Björnqvist till återigen framspelad av Tim Schröder och Felix Claesson och gjorde 7–1. Tim Schröder gjorde dessutom 8–1 efter 17.02 på pass av Victor Björnqvist och Melwin Rådsten.

6.35 in i tredje perioden slog Hugo Ahlenbäck till på nytt framspelad av Leo Weinhandl och Ludvig Lindfors och reducerade. Målet var Hugo Ahlenbäcks femte i U20 Div 1 B syd vår herr.

Efter 11.30 i tredje perioden reducerade Mighty Ravens Liam Lindqvist på nytt på pass av Erik Torneus och Hugo Mellgren.

Ulricehamns IF/Nittorps IK:s Felix Claesson stod för två mål och tre assists, Victor Björnqvist gjorde två mål och två målgivande passningar och Tim Schröder gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Ulriceh/Nitt med 11–3.

Ulricehamns IF/Nittorps IK möter Skövde HC i nästa match borta tisdag 17 februari 19.00. Mighty Ravens möter samma dag Dalen borta.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Mighty Ravens 8–3 (6–1, 2–0, 0–2)

U20 Div 1 B syd vår herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 1–0 (1.51) Victor Björnqvist (Felix Claesson), 2–0 (3.17) Ted Kallin (Wille Lundgren), 3–0 (7.58) Felix Claesson (Jonathan Maurits Kos), 4–0 (9.25) Wille Lundgren (Viggo Pettersson, Felix Claesson), 5–0 (12.18) Felix Claesson (Victor Björnqvist), 5–1 (12.54) Hugo Ahlenbäck (Isac Tolf, Leo Weinhandl), 6–1 (18.14) Jonathan Maurits Kos (Tim Schröder, Milio Wilhelmsson).

Andra perioden: 7–1 (29.09) Victor Björnqvist (Tim Schröder, Felix Claesson), 8–1 (37.02) Tim Schröder (Victor Björnqvist, Melwin Rådsten).

Tredje perioden: 8–2 (46.35) Hugo Ahlenbäck (Leo Weinhandl, Ludvig Lindfors), 8–3 (51.30) Liam Lindqvist (Erik Torneus, Hugo Mellgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-0-3

Mighty Ravens: 2-0-3

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Skövde Hockey Club, borta, 17 februari 19.00

Mighty Ravens: HC Dalen, borta, 17 februari 19.00