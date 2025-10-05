Melwin Högman i form när Rögle vann mot Vita Hästen

Rögle-seger med 6–2 mot Vita Hästen

Melwin Högman med två mål för Rögle

Hugo Sandblom matchvinnare för Rögle

Bortalaget Rögle tog hem de tre poängen efter seger mot Vita Hästen i U18 regional syd herr. 2–6 (0–1, 1–1, 1–4) slutade söndagens match.

Melwin Högman gav Rögle ledningen efter 15 minuters spel assisterad av Hugo Sandblom och Hugo Wieden. Vita Hästen kvitterade till 1–1 genom Ville Emvall i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 5.56 gjorde Rögle 1–2 genom Vide Forsmark. Rögle vann också tredje perioden 1–4 och matchen slutade 2–6.

Melwin Högman gjorde två mål för Rögle och spelade fram till två mål.

Torsdag 9 oktober möter Vita Hästen Tingsryd borta 19.15 och Rögle möter Frölunda hemma 19.00.

Vita Hästen–Rögle 2–6 (0–1, 1–1, 1–4)

U18 regional syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (15.12) Melwin Högman (Hugo Sandblom, Hugo Wieden).

Andra perioden: 1–1 (25.01) Ville Emvall (Karl Emvall, Kevin Stenberg), 1–2 (25.56) Vide Forsmark (Isak Bjorland, Noah Nilsson).

Tredje perioden: 1–3 (42.53) Hugo Sandblom (Melwin Högman, Arvid Stolt), 2–3 (46.52) Milliam Dahlgren (Karl Emvall), 2–4 (49.56) Arvid Stolt (Hugo Wieden, Olle Bülow), 2–5 (52.15) Melwin Högman, 2–6 (58.57) Noah Nilsson (Melwin Högman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 0-2-3

Rögle: 3-0-2

Nästa match:

Vita Hästen: Tingsryds AIF, borta, 9 oktober

Rögle: Frölunda, hemma, 9 oktober