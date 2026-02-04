Melvin Joona tvåmålsskytt när Surahammar vann mot Falu IF

Surahammar-seger med 4–1 mot Falu IF

Surahammars Melvin Joona tvåmålsskytt

Andra raka nederlaget för Falu IF

Det blev Surahammar som vann matchen borta mot Falu IF i hockeyettan norra på onsdagen. 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) slutade matchen.

– Vi var inte redo från start idag förlorade första perioden med 2–1 hade kunnat vara betydligt mer. Andra kommer vi in lite bättre tydligare över hela banan men skapar inga riktigt farliga chanser. Tredje är vi där vi ska vara men får inte in någon puck sen avgör de i öppen kasse. En match som vi får glömma och lära oss läxan av fram över, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Surahammars Melvin Joona tvåmålsskytt

Surahammar tog ledningen i början av första perioden genom Marcus Lindström.

Falu IF kvitterade till 1–1 genom Philip Hasselgren efter 13.55.

Efter 16.27 i matchen gjorde Surahammar 1–2 genom Melvin Joona.

Efter 12.34 i andra perioden slog Melvin Joona till återigen framspelad av Wille Hedqvist och Anton Hansson Myhrén och gjorde 1–3.

Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.19 kvar att spela genom Lukas Henze efter pass från Adam Karlsson och Wille Hedqvist.

Falu IF har två vinster och tre förluster och 15–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Surahammar har tre vinster och två förluster och 18–13 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Falu IF på 16:e plats och Surahammar på tionde plats.

Nästa motstånd för Falu IF är Kiruna. Lagen möts lördag 7 februari 16.00 i Lugnets Ishall. Surahammar tar sig an Piteå borta lördag 14 februari 16.00.

Falu IF–Surahammar 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (4.49) Marcus Lindström (Linus Rydell, Wille Ekman-Cederborg), 1–1 (13.55) Philip Hasselgren (William Danielsen, Jon Axforsen), 1–2 (16.27) Melvin Joona (Alexander Dahlberg, Felix Filipson).

Andra perioden: 1–3 (32.34) Melvin Joona (Wille Hedqvist, Anton Hansson Myhrén).

Tredje perioden: 1–4 (58.41) Lukas Henze (Adam Karlsson, Wille Hedqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-1-2

Surahammar: 3-1-1

Nästa match:

Falu IF: Kiruna IF, hemma, 7 februari 16.00

Surahammar: Piteå HC, borta, 14 februari 16.00