Max Isaksson tremålskytt i Växjös seger mot Färjestad

Seger för Växjö med 5–1 mot Färjestad

Växjös Max Isaksson tremålsskytt

Simon Sejc avgjorde för Växjö

Max Isaksson stod för ett hattrick när Växjö besegrade Färjestad på bortaplan med 5–1 (0–0, 2–0, 3–1) i U18 Nationell södra herr.

Max Isaksson gjorde tre mål för Växjö

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

4.49 in i andra perioden gjorde Växjö 1–0. Målskytt var Max Isaksson framspelad av Yelverton Lindberg Steén.

Efter 16.42 i andra perioden slog Simon Sejc till framspelad av Max Isaksson och gjorde 0–2.

Färjestad reducerade dock till 1–2 genom Rasmus Röing efter 11.47 av perioden.

Växjö stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 3.41. Växjö tog därmed en klar seger.

Max Isaksson gjorde tre mål för Växjö och ett assist.

Färjestad vann senast lagen möttes med 5–1 i Vida Arena.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Växjö Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 4 januari. Då möter Färjestad Frölunda i Löfbergs Ice Arena 12.15. Växjö tar sig an Grums borta 13.00.

Färjestad–Växjö 1–5 (0–0, 0–2, 1–3)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Andra perioden: 0–1 (24.49) Max Isaksson (Yelverton Lindberg Steén), 0–2 (36.42) Simon Sejc (Max Isaksson).

Tredje perioden: 1–2 (51.47) Rasmus Röing, 1–3 (54.20) Max Isaksson (Olle Ågren), 1–4 (56.22) Max Isaksson (Olle Ågren), 1–5 (58.01) Olle Karlsson.

Nästa match:

Färjestad: Frölunda, hemma, 4 januari 12.15

Växjö: Grums IK, borta, 4 januari 13.00

