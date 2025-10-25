Mattias Samuelsson i målform när Buffalo vann mot Toronto

Buffalo vann med 5–3 mot Toronto

Buffalos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mattias Samuelsson tvåmålsskytt för Buffalo

Hemmalaget Buffalo tog hem de två poängen efter seger mot Toronto i NHL. 5–3 (2–2, 2–0, 1–1) slutade lördagens match.

Segern var Buffalos fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Mattias Samuelsson gjorde två mål för Buffalo

Buffalo tog ledningen i början av första perioden genom Mattias Samuelsson.

Toronto kvitterade till 1–1 genom William Nylander efter 5.01.

Efter 6.10 i matchen gjorde Buffalo 2–1 genom Jiri Kulich.

Toronto gjorde 2–2 genom Auston Matthews efter 12.44. I andra perioden var det Buffalo som dominerade och gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Tage Thompson och Mattias Samuelsson. Toronto reducerade dock på nytt till 4–3 genom Dakota Joshua tidigt i tredje perioden av matchen.

Buffalo kunde dock avgöra till 5–3 med 3.09 kvar av matchen genom Alex Tuch.

Lagen möts igen i Scotiabank Arena, lördag 25 oktober 23.00.

Buffalo–Toronto 5–3 (2–2, 2–0, 1–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (4.36) Mattias Samuelsson (Ryan Mcleod, Alex Tuch), 1–1 (5.01) William Nylander, 2–1 (6.10) Jiri Kulich (Zach Benson, Tage Thompson), 2–2 (12.44) Auston Matthews (John Tavares, Oliver Ekman Larsson).

Andra perioden: 3–2 (27.21) Tage Thompson (Bowen Byram, Jiri Kulich), 4–2 (33.08) Mattias Samuelsson (Rasmus Dahlin, Peyton Krebs).

Tredje perioden: 4–3 (41.55) Dakota Joshua (Easton Cowan, Nicolas Roy), 5–3 (56.51) Alex Tuch (Owen Power).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Buffalo: Toronto Maple Leafs, borta, 25 oktober

Toronto: Buffalo Sabres, hemma, 25 oktober