Mathias Sivertsen Andresen tvåmålsskytt när Björklöven U18 vann mot Timrå IK U18

Björklöven U18 vann med 6–2 mot Timrå IK U18

Mathias Sivertsen Andresen med två mål för Björklöven U18

Andra raka segern för Björklöven U18

Bortalaget Björklöven U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Timrå IK U18 i U18 Nationell norra. 2–6 (2–2, 0–2, 0–2) slutade matchen på onsdagen.

– Idag blir vi slagen i heta zonen. Björklöven trycker sina skott snabbare än oss medan vi hanterar pucken och en gång extra vilket gör att de hinner upp i täcket, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund tyckte så här om matchen:

– Vi spelar med bra tålamod och gör rätt saker. När lägena kommer tar vi vara på de.

I och med detta har Timrå IK U18 fyra förluster i rad.

Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen tvåmålsskytt

Timrå IK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Alvin Svanlund.

Theo Åberg och Victor Meneghetti gjorde att Björklöven U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Timrå IK U18 kvitterade till 2–2 genom Alvin Svanlund.

Efter 6.31 i andra perioden slog Mathias Sivertsen Andresen till på pass av Alexander Kenttä-Esko och Carl Karmehag och gav Björklöven U18 ledningen. Mathias Sivertsen Andresen gjorde dessutom 2–4 efter 10.38 framspelad av Carl Karmehag och Nick Travergård.

2.09 in i tredje perioden nätade Björklöven U18:s Nick Travergård framspelad av Mathias Sivertsen Andresen och Elias Danielsson och ökade ledningen. Efter 3.29 slog Alexander Kenttä-Esko till på pass av Alexander Lyrenäs och Amadeus Johansson och ökade ledningen för Björklöven U18. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen stod för tre poäng, varav två mål och Nick Travergård gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Med fyra omgångar kvar är Timrå IK U18 på elfte plats i tabellen medan Björklöven U18 är på tionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa omgång har Timrå IK U18 Brynäs borta i Monitor ERP Arena, fredag 6 mars 18.00. Björklöven U18 spelar borta mot Östersunds IK U18 torsdag 5 mars 18.00.

Timrå IK U18–Björklöven U18 2–6 (2–2, 0–2, 0–2)

U18 Nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (4.37) Alvin Svanlund (Albin Klar), 1–1 (5.44) Theo Åberg (Oscar Hemmyr, Viggo Kenttä), 1–2 (9.20) Victor Meneghetti (Nick Travergård), 2–2 (17.01) Alvin Svanlund (Manfred Wennerberg, Sixten Randefalk).

Andra perioden: 2–3 (26.31) Mathias Sivertsen Andresen (Alexander Kenttä-Esko, Carl Karmehag), 2–4 (30.38) Mathias Sivertsen Andresen (Carl Karmehag, Nick Travergård).

Tredje perioden: 2–5 (42.09) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen, Elias Danielsson), 2–6 (43.29) Alexander Kenttä-Esko (Alexander Lyrenäs, Amadeus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 1-2-2

Björklöven U18: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK U18: Brynäs IF, borta, 6 mars 18.00

Björklöven U18: Östersunds IK, borta, 5 mars 18.00