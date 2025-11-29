Matheus Adler het när Bäcken besegrade Oskarshamn

Bäcken-seger med 6–4 mot Oskarshamn

Bäckens Matheus Adler tvåmålsskytt

Kevin Grahn Olsson matchvinnare för Bäcken

Bortalaget Bäcken tog hem de tre poängen efter seger mot Oskarshamn i U20 region syd herr. 4–6 (2–2, 1–3, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Oskarshamn tog ledningen i första perioden genom Viggo Söderberg.

Bäcken kvitterade till 1–1 genom Matheus Adler efter 14.45.

Oskarshamn gjorde 2–1 genom Alex Ljung efter 16.03 i matchen.

Bäcken gjorde 2–2 genom Isak Sjöström efter 19.09.

Bäcken stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 2–2 till 2–5 på bara 2.33.

Oskarshamn reducerade dock till 3–5 genom Kevin Du Rietz efter 5.42 av perioden.

Efter 4.46 i tredje perioden reducerade Oskarshamns Viggo Söderberg på nytt framspelad av Linus Levin och Kevin Du Rietz.

5.31 in i tredje perioden fick Ville Westin utdelning på pass av Isak Sjöström och Alex Eriksson och ökade ledningen. Därmed hade Bäcken vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Bäckens Isak Sjöström stod för tre poäng, varav ett mål. Kevin Du Rietz gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Oskarshamn.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Oskarshamn med 5–4.

Tisdag 2 december 19.30 möter Oskarshamn Olofström borta i Stålhallen medan Bäcken spelar hemma mot Halmstad HF.

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (12.20) Viggo Söderberg (Melker Vidsäter, Kevin Du Rietz), 1–1 (14.45) Matheus Adler (Hampus Dalblad, Kevin Grahn Olsson), 2–1 (16.03) Alex Ljung (Melker Vidsäter, Alfred Göransson), 2–2 (19.09) Isak Sjöström (Jacob Carlén, Gustav Engström).

Andra perioden: 2–3 (21.28) Jacob Carlén (Melker Gyllenspetz Munro, Isak Sjöström), 2–4 (22.22) Matheus Adler (Victor Hedenfeldt, Alvar Langenskiöld), 2–5 (24.01) Kevin Grahn Olsson (Conrad Edlund, Hampus Dalblad), 3–5 (25.42) Kevin Du Rietz (Albin Larsson, Andre Franz).

Tredje perioden: 4–5 (44.46) Viggo Söderberg (Linus Levin, Kevin Du Rietz), 4–6 (45.31) Ville Westin (Isak Sjöström, Alex Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Bäcken: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Olofströms IK, borta, 2 december

Bäcken: Halmstad Hammers HC, hemma, 2 december