Mason Marchment matchvinnare när Columbus slog Los Angeles

Columbus vann med 3–1 mot Los Angeles

Mason Marchment tvåmålsskytt för Columbus

Andrej Kuzmenko målskytt för Los Angeles

Columbus besegrade Los Angeles på bortaplan i tisdagens match i NHL. 1–3 (0–2, 1–0, 0–1) slutade matchen.

Mason Marchment gjorde två mål för Columbus

Columbus tog ledningen efter 4.07 genom Mason Marchment på passning från Damon Severson och Dmitrij Voronkov.

0–2 kom efter 19.36 när Mason Marchment på nytt hittade rätt på pass av Damon Severson och Boone Jenner.

Efter 18.41 i andra perioden nätade Andrej Kuzmenko på pass av Mikey Anderson och Drew Doughty och reducerade åt Los Angeles.

14.16 in i tredje perioden fick Kirill Marchenko utdelning framspelad av Denton Mateychuk och Adam Fantilli och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Den 27 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Nationwide Arena.

Onsdag 24 december 04.00 spelar Los Angeles hemma mot Seattle. Columbus möter NY Islanders hemma i Nationwide Arena söndag 28 december 23.00.

Los Angeles–Columbus 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (4.07) Mason Marchment (Damon Severson, Dmitrij Voronkov), 0–2 (19.36) Mason Marchment (Damon Severson, Boone Jenner).

Andra perioden: 1–2 (38.41) Andrej Kuzmenko (Mikey Anderson, Drew Doughty).

Tredje perioden: 1–3 (54.16) Kirill Marchenko (Denton Mateychuk, Adam Fantilli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-1-3

Columbus: 2-0-3

Nästa match:

Los Angeles: Seattle Kraken, hemma, 24 december 04.00

Columbus: New York Islanders, hemma, 28 december 23.00