Martin Arpe matchhjälte när Sundsvall vann mot Borlänge

Sundsvall vann med 1–0 mot Borlänge

Sundsvalls sjätte seger på de senaste sju matcherna

Martin Arpe avgjorde för Sundsvall

Sundsvall vann med 1–0 mot Borlänge på hemmaplan i hockeyettan norra. Matchens enda mål gjorde Martin Arpe, inskickat först i tredje perioden.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Sundsvall höll nollan.

Därmed har Sundsvall vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan norra.

Sundsvall–Borlänge – mål för mål

Sundsvall har fyra segrar och en förlust och 17–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Sundsvall på fjärde plats i tabellen medan Borlänge är på femte plats.

I nästa omgång har Sundsvall Norrtälje borta i Roslagens Sparbank Arena, fredag 27 februari 19.00. Borlänge spelar hemma mot Forshaga onsdag 25 februari 19.00.

Sundsvall–Borlänge 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Tredje perioden: 1–0 (50.05) Martin Arpe (Johan Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

Sundsvall: Norrtälje IK, borta, 27 februari 19.00

Borlänge: Forshaga IF, hemma, 25 februari 19.00