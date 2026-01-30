Mariestads segerrad mot Västervik intakt

Mariestad segrade – 5–1 mot Västervik

Mariestads femte seger på de senaste sex matcherna

Karl Umegård med två mål för Mariestad

Västervik har varit lite av ett favoritmotstånd för Mariestad. På fredagen tog Mariestad ännu en seger borta mot Västervik. Matchen i hockeyettan södra slutade 5–1 (1–1, 1–0, 3–0). Det var Mariestads fjärde raka seger mot just Västervik.

Segern var Mariestads femte på de senaste sex matcherna.

Karl Umegård gjorde två mål för Mariestad

Mariestad började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.50 slog Anton Blomberg till med assist av Samuel Eklund och Wiking Malmunger. Efter 3.04 i första perioden kvitterade Västervik till 1–1 genom Jacob Tenemyr på passning från Lukas Flygt och Joel Carlsson.

Efter 15.00 i andra perioden slog Karl Umegård till på pass av Max Wennlund och Jeremias Lindewall och gav Mariestad ledningen.

Även i tredje perioden var det Mariestad som dominerade och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Wiggo Weinö, Karl Umegård och Anton Persson.

Det här betyder att Västervik är kvar på 13:e plats och Mariestad stannar på sjätte plats, i serien.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 7–3.

Onsdag 4 februari 19.00 spelar Västervik hemma mot Järfälla. Mariestad möter Mjölby hemma i Mariehus Arena söndag 1 februari 16.00.

Västervik–Mariestad 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (2.50) Anton Blomberg (Samuel Eklund, Wiking Malmunger), 1–1 (3.04) Jacob Tenemyr (Lukas Flygt, Joel Carlsson).

Andra perioden: 1–2 (35.00) Karl Umegård (Max Wennlund, Jeremias Lindewall).

Tredje perioden: 1–3 (48.55) Wiggo Weinö (Robin Höglund, Kevin Israelsson), 1–4 (49.31) Karl Umegård (Victor Stark, Robin Höglund), 1–5 (59.27) Anton Persson (Max Wennlund, Oscar Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-1-1

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: Järfälla HC, hemma, 4 februari 19.00

Mariestad: Mjölby HC, hemma, 1 februari 16.00