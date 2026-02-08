Mariestads segerrad mot Nyköping intakt

Mariestad segrade – 7–2 mot Nyköping

Mariestads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Mariestads Jeremias Lindewall tvåmålsskytt

Nyköping är ett favoritmotstånd för Mariestad och på söndagen tog Mariestad ännu en seger borta mot just Nyköping. Matchen i hockeyettan södra slutade hela 7–2 (2–0, 1–2, 4–0). Det var Mariestads sjätte raka seger mot just Nyköping.

– Vi bjuder tyvärr på alldeles för biliga mål mot ett topplag i Mariestad, spelmässigt så tycker jag ändå att vi kommer upp i nivå. Det är ett väldigt bra och rutinerat lag vi möter. Bara bryta ihop och nya tag på onsdag, kommenterade Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

I och med detta har Mariestad hela fem raka segrar i hockeyettan södra.

Alex Fält blev matchvinnare

Jeremias Lindewall gav Mariestad ledningen efter 8.22 efter förarbete från Karl Umegård och Max Wennlund. Efter 17.08 gjorde laget 0–2 när Karl Umegård fick träff framspelad av Max Wennlund och Jeremias Lindewall.

Nyköping reducerade dock till 1–2 genom Jonas Risberg tidigt i andra perioden av perioden.

Mariestad gjorde 1–3 genom Alex Fält efter 15.39 och kom allt närmare segern.

Nyköping gjorde 2–3 genom Vigor Andersson med 1.42 kvar att spela av perioden.

Även i tredje perioden var Mariestad starkast och gick från 2–3 till 2–7 genom mål av Jeremias Lindewall, Oscar Lundin, Anton Blomberg och Liam Svensson och avgjorde matchen.

Mariestads Jeremias Lindewall stod för tre poäng, varav två mål, Max Wennlund hade tre assists och Karl Umegård gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mariestad med 12–0.

Nyköping tar sig an Huddinge i nästa match borta onsdag 11 februari 19.00. Mariestad möter Visby/Roma borta fredag 13 februari 19.00.

Nyköping–Mariestad 2–7 (0–2, 2–1, 0–4)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (8.22) Jeremias Lindewall (Karl Umegård, Max Wennlund), 0–2 (17.08) Karl Umegård (Max Wennlund, Jeremias Lindewall).

Andra perioden: 1–2 (23.08) Jonas Risberg (Nico Vuorijärvi, Oliwer Stensson), 1–3 (35.39) Alex Fält (Karl Umegård, Victor Stark), 2–3 (38.18) Vigor Andersson (Hugo Pettersson, Albin Mjösberg).

Tredje perioden: 2–4 (48.10) Jeremias Lindewall (Max Wennlund, Anton Blomberg), 2–5 (48.42) Oscar Lundin (Kevin Israelsson, Liam Svensson), 2–6 (52.24) Anton Blomberg (André Astley Rydberg, Samuel Eklund), 2–7 (59.46) Liam Svensson (Victor Stark, Kevin Israelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Nyköping: Huddinge IK, borta, 11 februari 19.00

Mariestad: Visby/Roma, borta, 13 februari 19.00