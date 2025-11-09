Mariestad vann toppmötet mot Kalmar med 5–0

Mariestad vann med 5–0 mot Kalmar

Gustav Persson matchvinnare för Mariestad

Kalmars andra raka förlust

Mariestad tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr på söndagen med 5–0 (2–0, 1–0, 2–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Mariestad–Kalmar – mål för mål

Mariestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter. Efter 12.02 i andra perioden slog Alfred Ahlgren till på pass av Adrian Johnson och Lucas Göthe och gjorde 3–0. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Knut Karlsson och Adrian Johnson.

När lagen möttes senast vann Mariestads BoIS HC med 3–0.

I nästa match möter Mariestad Västervik borta och Kalmar möter Dalen hemma. Båda matcherna spelas söndag 16 november 14.00.

Mariestad–Kalmar 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (10.51) Gustav Persson (William Nyrén, Olle Holmén), 2–0 (15.55) Olle Holmén (Anton Nyrén, William Nyrén).

Andra perioden: 3–0 (32.02) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Lucas Göthe).

Tredje perioden: 4–0 (42.51) Knut Karlsson (Oscar Odhagen), 5–0 (52.00) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Lucas Göthe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-2-1

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Mariestad: Västerviks IK, borta, 16 november

Kalmar: HC Dalen, hemma, 16 november