Mariestad vann mot Tranås – Karl Umegård blev matchvinnare

Mariestad segrade – 4–2 mot Tranås

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Karl Umegård tvåmålsskytt för Mariestad

Mariestad besegrade Tranås på hemmaplan i söndagens match i hockeyettan södra. 4–2 (1–1, 1–0, 2–1) slutade matchen.

Segern var Mariestads nionde på de senaste tio matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Anton Blomberg bakom Mariestads seger

Alexander Ternblad gjorde 1–0 till Tranås efter 4.41. Mariestad kvitterade när André Astley Rydberg hittade rätt efter förarbete från Samuel Eklund efter 14.01.

Mariestad gjorde också 2–1 efter 16.03 i andra perioden när Karl Umegård slog till framspelad av Samuel Eklund och Max Wennlund.

Mariestad gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Anton Blomberg och Karl Umegård. Det rycket avgjorde matchen.

Alexander Ternblad reducerade dock för Tranås med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Mariestads Samuel Eklund hade tre assists och Karl Umegård gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Mariestad ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Tranås på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tranås med 6–5 efter straffläggning.

Fredag 23 januari 19.00 spelar Mariestad borta mot Halmstad. Tranås möter Nyköping hemma i Tranås Åkeri Arena onsdag 21 januari 19.00.

Mariestad–Tranås 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (4.41) Alexander Ternblad, 1–1 (14.01) André Astley Rydberg (Samuel Eklund).

Andra perioden: 2–1 (36.03) Karl Umegård (Samuel Eklund, Max Wennlund).

Tredje perioden: 3–1 (41.16) Anton Blomberg (Karl Umegård, Samuel Eklund), 4–1 (42.04) Karl Umegård (Max Wennlund, Anton Blomberg), 4–2 (59.46) Alexander Ternblad (Lucas Frank, Kalvyn Watson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Tranås: 3-0-2

Nästa match:

Mariestad: Halmstad Hammers HC, borta, 23 januari 19.00

Tranås: Nyköpings SK, hemma, 21 januari 19.00