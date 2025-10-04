Mariestad utklassade Skövde HC – vann med 7–1

Mariestad segrade – 7–1 mot Skövde HC

Mariestads femte seger på de senaste fem matcherna

Stig Lindell avgjorde för Mariestad

Mariestad övertygade när laget vann på bortaplan mot Skövde HC i U20 division 1 B syd herr med hela 7–1 (2–0, 4–1, 1–0).

Mariestads tränare Douglas Lögdal:

– Slarvig match från vår sida men bra utdelning. Kan höja oss i spelet med puck.

Därmed har Mariestad vunnit fem matcher i rad i U20 division 1 B syd herr.

Skövde HC–Mariestad – mål för mål

Mariestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–6.

16.29 in i tredje perioden slog Leo Wallin till på nytt framspelad av Scott Johnson och ökade ledningen. 1–7-målet blev matchens sista.

Ville Gustafsson gjorde ett mål för Mariestad och spelade fram till tre mål och Helmer Wallqvist stod för tre poäng, varav två mål.

Skövde HC har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Mariestad har 15 poäng.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Skövde HC Alingsås i Billingehov 14.00. Mariestad tar sig an Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma 12.00.

Skövde HC–Mariestad 1–7 (0–2, 1–4, 0–1)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 0–1 (3.06) Leo Wallin, 0–2 (17.16) Stig Lindell (Liam Ekeroth).

Andra perioden: 0–3 (24.25) Helmer Wallqvist (Alfred Ahlgren, Ville Gustafsson), 0–4 (31.05) Adrian Johnson (Ville Gustafsson, Helmer Wallqvist), 0–5 (33.49) Ville Gustafsson (Hannes Olofsson, Thure Ahl), 0–6 (38.44) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Neo Willman), 1–6 (39.31) Olle Strömqvist (William Laine).

Tredje perioden: 1–7 (56.29) Leo Wallin (Scott Johnson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 1-1-3

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Skövde HC: Sörhaga/Alingsås, hemma, 11 oktober

Mariestad: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 11 oktober