Målfest för Mariestad hemma mot KRIF Hockey J20

Mariestad segrade – 8–2 mot KRIF Hockey J20

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Theodor Ek avgjorde för Mariestad

Det blev en riktig storseger för Mariestad mot KRIF Hockey J20 hemma i U20 juniorettan syd herr. Matchen slutade 8–2 (2–1, 2–0, 4–1).

Segern var Mariestads nionde på de senaste tio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Resultatet innebär att KRIF Hockey J20 nu har sex förluster i rad.

Mariestad–KRIF Hockey J20 – mål för mål

Mariestad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Alfred Ahlgren och Melwin Nordberg innan KRIF Hockey J20 svarade och gjorde 2–1 genom Milton Andersén.

Efter 6.01 i andra perioden nätade Theodor Ek framspelad av Amandus Alt Almqvist och Lucas Göthe och gjorde 3–1. Ville Gustafsson gjorde dessutom 4–1 efter 11.08 på pass av Hannes Olofsson och Lukas Ottosson.

Mariestad vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 8–2.

Ville Gustafsson gjorde två mål för Mariestad och spelade dessutom fram till tre mål och Alfred Ahlgren stod för två mål och ett assist.

Med tre omgångar kvar är Mariestad i serieledning medan KRIF Hockey J20 är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Mariestad med 7–1.

I nästa omgång har Mariestad Vänersborg borta i Brätte Ishall, fredag 13 februari 19.30. KRIF Hockey J20 spelar borta mot Mörrums GoIS U20 lördag 14 februari 14.00.

Mariestad–KRIF Hockey J20 8–2 (2–1, 2–0, 4–1)

U20 juniorettan syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (7.05) Alfred Ahlgren (Leo Wallin, Ville Gustafsson), 2–0 (8.40) Melwin Nordberg (Liam Ekeroth, Viggo Eklund), 2–1 (16.43) Milton Andersén (Liam Mattsson, Malte Jonsson).

Andra perioden: 3–1 (26.01) Theodor Ek (Amandus Alt Almqvist, Lucas Göthe), 4–1 (31.08) Ville Gustafsson (Hannes Olofsson, Lukas Ottosson).

Tredje perioden: 5–1 (42.06) Ville Gustafsson (Lukas Ottosson, Melwin Nordberg), 5–2 (46.02) Emil Petersen (Valle Abramsson), 6–2 (46.14) Vilgot Andersson (Ville Gustafsson, Alfred Ahlgren), 7–2 (51.03) Wilmer Blom-Rotmark (Amandus Alt Almqvist, Ville Gustafsson), 8–2 (55.24) Alfred Ahlgren (Hannes Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

KRIF Hockey J20: 0-0-5

Nästa match:

Mariestad: Vänersborgs HC, borta, 13 februari 19.30

KRIF Hockey J20: Mörrums GoIS IK, borta, 14 februari 14.00