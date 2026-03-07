Mariestad kvitterade matchserien mot Borås

Mariestad segrade – 6–2 mot Borås

Mariestads Max Wennlund tremålsskytt

Fem mål för Mariestad utan svar

Mariestad vann hemma med 6–2 (1–1, 2–0, 3–1) mot Borås i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Max Wennlund gjorde tre mål för Mariestad

Borås tog ledningen efter 12.16 genom Hugo Ek Koskela på pass av Christian Lindberg och Oliver Olsson. 1–1 kom efter 16.53 genom Karl Umegård efter förarbete från Jeremias Lindewall.

Efter 1.44 i andra perioden tog laget ledningen genom Max Wennlund på passning från Karl Umegård och Jeremias Lindewall. Efter 14.41 i andra perioden nätade Max Wennlund återigen framspelad av Karl Umegård och Jeremias Lindewall och gjorde 3–1.

Mariestad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.45 genom Max Wennlund och gick upp till 5–1 innan Borås svarade.

Till slut blev det 6–2 till Mariestad.

Karl Umegård gjorde två mål för Mariestad och tre målgivande passningar, Jeremias Lindewall hade tre assists och Max Wennlund gjorde tre mål.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Mariestad–Borås 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

Hockeyettan Åttondelsfinal, södra

Första perioden: 0–1 (12.16) Hugo Ek Koskela (Christian Lindberg, Oliver Olsson), 1–1 (16.53) Karl Umegård (Jeremias Lindewall).

Andra perioden: 2–1 (21.44) Max Wennlund (Karl Umegård, Jeremias Lindewall), 3–1 (34.41) Max Wennlund (Karl Umegård, Jeremias Lindewall).

Tredje perioden: 4–1 (41.45) Max Wennlund (Anton Blomberg, Karl Umegård), 5–1 (45.46) Alex Fält, 5–2 (48.56) Pontus Netterberg (Anton Davidsson), 6–2 (51.09) Karl Umegård (Anton Blomberg).

Nästa match:

8 mars, 16.00, Mariestad–Borås