Mariestad imponerade – höll nollan och vann
Följ HockeySverige på
Google news
Mariestad vann på bortaplan mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).
– Trots resultatet var det en jämn match i högt tempo, kommenterade Kalmars lagledare Fredrik Johansson.
Mariestads assisterande tränare PM Persson tyckte till om matchen:
– En stabil insats i Kalmar. Kändes lite spänt i första perioden. Sen blir det bättre i andra där vi skapar mycket tryck i anfalllzon. Tredje stänger vi ner det på ett riktigt bra sätt. Vinner varje period med 1–0 och till slut matchen med 3–0. Vi kan bättre i 5–5 spelet. Men riktigt bra boxplay och powerplay.
Kalmar–Mariestad – mål för mål
Mariestad tog ledningen efter 9.30 genom Alfred Ahlgren framspelad av Lucas Göthe och Amandus Alt Almqvist. Efter 19.48 i andra perioden slog Adrian Johnson till framspelad av Viggo Eklund och Lucas Göthe och gjorde 0–2. Efter 2.38 i tredje perioden gjorde Viggo Eklund också 0–3 assisterad av Alfred Ahlgren och Adrian Johnson.
Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Mariehus Arena.
På söndag 12 oktober 14.00 spelar Kalmar borta mot Dalen och Mariestad hemma mot Västervik.
Kalmar–Mariestad 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena
Första perioden: 0–1 (9.30) Alfred Ahlgren (Lucas Göthe, Amandus Alt Almqvist).
Andra perioden: 0–2 (39.48) Adrian Johnson (Viggo Eklund, Lucas Göthe).
Tredje perioden: 0–3 (42.38) Viggo Eklund (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson).
Nästa match:
Kalmar: HC Dalen, borta, 12 oktober
Mariestad: Västerviks IK, hemma, 12 oktober
Den här artikeln handlar om: