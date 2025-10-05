Mariestad imponerade – höll nollan och vann

Mariestad-seger med 3–0 mot Kalmar

Alfred Ahlgren avgjorde för Mariestad

Mariestad utan insläppt mål

Mariestad vann på bortaplan mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

– Trots resultatet var det en jämn match i högt tempo, kommenterade Kalmars lagledare Fredrik Johansson.

Mariestads assisterande tränare PM Persson tyckte till om matchen:

– En stabil insats i Kalmar. Kändes lite spänt i första perioden. Sen blir det bättre i andra där vi skapar mycket tryck i anfalllzon. Tredje stänger vi ner det på ett riktigt bra sätt. Vinner varje period med 1–0 och till slut matchen med 3–0. Vi kan bättre i 5–5 spelet. Men riktigt bra boxplay och powerplay.

Kalmar–Mariestad – mål för mål

Mariestad tog ledningen efter 9.30 genom Alfred Ahlgren framspelad av Lucas Göthe och Amandus Alt Almqvist. Efter 19.48 i andra perioden slog Adrian Johnson till framspelad av Viggo Eklund och Lucas Göthe och gjorde 0–2. Efter 2.38 i tredje perioden gjorde Viggo Eklund också 0–3 assisterad av Alfred Ahlgren och Adrian Johnson.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Mariehus Arena.

På söndag 12 oktober 14.00 spelar Kalmar borta mot Dalen och Mariestad hemma mot Västervik.

Kalmar–Mariestad 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (9.30) Alfred Ahlgren (Lucas Göthe, Amandus Alt Almqvist).

Andra perioden: 0–2 (39.48) Adrian Johnson (Viggo Eklund, Lucas Göthe).

Tredje perioden: 0–3 (42.38) Viggo Eklund (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson).

Nästa match:

Kalmar: HC Dalen, borta, 12 oktober

Mariestad: Västerviks IK, hemma, 12 oktober