Mariestad bröt Borås fina segersvit

Mariestad vann med 5–2 mot Borås

Mariestads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Linus Lööf avgjorde för Mariestad

Efter åtta raka segrar i hockeyettan södra så tog Borås vinstsvit slut hemma mot Mariestad. Matchen på fredagen i Borås Ishall slutade 2–5 (0–0, 0–2, 2–3).

Segern var Mariestads sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Borås–Mariestad – mål för mål

Första perioden blev mållös.

2.22 in i andra perioden spräckte Mariestad nollan genom Lukas Cederholm efter förarbete av Oscar Lundin och André Astley Rydberg.

Efter 15.48 i andra perioden nätade Karl Umegård framspelad av Oscar Lundin och Anton Blomberg och gjorde 0–2.

Mariestad hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–2.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Borås med 16–10 och Mariestad med 17–11 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Borås på fjärde plats och Mariestad på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Mariestad som så sent som den 23 oktober låg på 14:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 februari i Mariehus Arena.

I nästa omgång har Borås Mjölby borta i ProTrain Arena, onsdag 26 november 19.00. Mariestad spelar hemma mot Halmstad söndag 23 november 16.00.

Borås–Mariestad 2–5 (0–0, 0–2, 2–3)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Andra perioden: 0–1 (22.22) Lukas Cederholm (Oscar Lundin, André Astley Rydberg), 0–2 (35.48) Karl Umegård (Oscar Lundin, Anton Blomberg).

Tredje perioden: 1–2 (40.22) Simon Ericsson (Oliver Olsson, Pontus Netterberg), 1–3 (41.48) Linus Lööf (Anton Persson), 1–4 (43.17) Jeremias Lindewall (Karl Umegård), 2–4 (57.24) Oliver Olsson (Anton Davidsson, Christian Lindberg), 2–5 (58.15) Alex Fält (Max Wennlund, Linus Lööf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 4-0-1

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Borås: Mjölby HC, borta, 26 november

Mariestad: Halmstad Hammers HC, hemma, 23 november