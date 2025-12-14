Mariestad avgjorde tät match mot Vita Hästen i tredje perioden

Matchen mellan hemmalaget Mariestad och gästande Vita Hästen var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Mariestad och vann matchen i hockeyettan södra med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

Segermålet för Mariestad stod Anton Blomberg för med bara 35 sekunder kvar av slutperioden.

Grums nästa för Mariestad

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Efter 1.49 i tredje perioden gjorde Vita Hästen 0–1 genom Adam Aunes Johansson.

Anton Blomberg och Wiggo Weinö såg till att Mariestad vände till ledning med 2–1.

Lagens första möte för säsongen vann Mariestad BoIS HC med 3–2 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för Mariestad är Grums. Lagen möts söndag 28 december 16.00 i Mariehus Arena. Vita Hästen tar sig an Järfälla borta onsdag 17 december 19.00.

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Tredje perioden: 0–1 (41.49) Adam Aunes Johansson, 1–1 (46.09) Wiggo Weinö (Alex Fält), 2–1 (59.25) Anton Blomberg (Karl Umegård, Max Wennlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 3-1-1

Vita Hästen: 3-1-1

Nästa match:

Mariestad: Grums IK Hockey, hemma, 28 december 16.00

Vita Hästen: Järfälla HC, borta, 17 december 19.00