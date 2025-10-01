Mariestad avgjorde i förlängningen mot Vita Hästen

Mariestad vann med 3–2 efter förlängning

Max Wennlund avgjorde för Mariestad

Vita Hästen nu sjunde, Mariestad på sjätte plats

Matchen mellan hemmalaget Vita Hästen och gästande Mariestad i hockeyettan södra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Mariestad avgöra till 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0). Stor matchhjälte 38 sekunder in i förlängningen blev Max Wennlund som gjorde det avgörande målet.

Vita Hästen–Mariestad – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 7.20 in i andra perioden som Mariestad tog ledningen genom Anton Blomberg.

Mariestad gjorde 0–2 genom Linus Lööf efter 2.53 i tredje perioden.

Vita Hästen reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Gustav Lindberg med 15 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 15 sekunder kvar att spela. Stor matchhjälte för Mariestad blev Max Wennlund som 38 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

För tabellens utseende betyder det här att Vita Hästen ligger på sjunde plats medan Mariestad har sjätteplatsen.

Lagen möts på nytt i Mariehus Arena den 14 december.

I nästa match möter Vita Hästen Nyköping borta och Mariestad möter Dalen hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 oktober 19.00.

Vita Hästen–Mariestad 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 0–1 (27.20) Anton Blomberg.

Tredje perioden: 0–2 (42.53) Linus Lööf (Jeremias Lindewall, Wiggo Weinö), 1–2 (46.58) Gustav Lindberg (Emil Öhrwall, Alexander Lundman), 2–2 (59.45) Gustav Lindberg (Jesper Samuelsson).

Förlängning: 2–3 (60.38) Max Wennlund.

Nästa match:

Vita Hästen: Nyköpings SK, borta, 3 oktober

Mariestad: HC Dalen, hemma, 3 oktober