Marcus Foligno fixade segern för Minnesota i matchen mot Toronto

Seger för Minnesota med 6–3 mot Toronto

Marcus Foligno med tre mål för Minnesota

Vladimir Tarasenko matchvinnare för Minnesota

Det blev ett hattrick för Minnesotas Marcus Foligno i matchen mot Toronto i NHL. Minnesota vann på bortaplan med 6–3 (2–1, 3–0, 1–2).

Marcus Foligno tremålsskytt för Minnesota

Minnesota startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Vladimir Tarasenko och Ryan Hartman innan Toronto svarade och gjorde 2–1 genom John Tavares.

Även i andra perioden var Minnesota starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom två mål av Marcus Foligno och ett mål av Vladimir Tarasenko.

Toronto reducerade dock till både 2–5 och 3–5 genom Nick Robertson och Auston Matthews i tredje perioden.

Minnesota kunde dock avgöra till 3–6 med 2.38 kvar av matchen genom Marcus Foligno.

Marcus Foligno gjorde tre mål för Minnesota och Vladimir Tarasenko stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 mars i Grand Casino Arena.

Torsdag 22 januari 01.00 spelar Toronto hemma mot Detroit. Minnesota möter Montreal borta i Bell Centre onsdag 21 januari 01.00.

Toronto–Minnesota 3–6 (1–2, 0–3, 2–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (4.45) Vladimir Tarasenko (Ryan Hartman, Kirill Kaprizov), 0–2 (10.29) Ryan Hartman (Mats Zuccarello, Kirill Kaprizov), 1–2 (18.24) John Tavares (Matthew Knies, Auston Matthews).

Andra perioden: 1–3 (26.53) Marcus Foligno (Brock Faber, Quinn Hughes), 1–4 (28.24) Vladimir Tarasenko (Quinn Hughes), 1–5 (39.14) Marcus Foligno (Brock Faber, Danila Jurov).

Tredje perioden: 2–5 (46.27) Nick Robertson (Nicolas Roy, Easton Cowan), 3–5 (55.02) Auston Matthews (Max Domi), 3–6 (57.22) Marcus Foligno (Vladimir Tarasenko, Nico Sturm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-1-2

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Toronto: Detroit Red Wings, hemma, 22 januari 01.00

Minnesota: Montreal Canadiens, borta, 21 januari 01.00