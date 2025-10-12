Malung segrare borta mot Ludvika/Smedjebacken – Samuel Frisk Wesström matchvinnare

Malung vann med 6–2 mot Ludvika/Smedjebacken

Samuel Frisk Wesström gjorde två mål för Malung

Artur Yanchalouski avgjorde för Malung

Malung besegrade Ludvika/Smedjebacken på bortaplan i söndagens match i U18 division 1 västra B herr. 2–6 (1–1, 1–2, 0–3) slutade matchen.

Samuel Frisk Wesström med två mål för Malung

Första perioden var jämn. Ludvika/Smedjebacken inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Lucas Silvennoinen efter 2.43, men Malung kvitterade genom Neo Jacobsson efter 7.09. Efter 2.19 i andra perioden gjorde Malung 1–2 genom Felix Ehrling.

Ludvika/Smedjebacken kvitterade till 2–2 genom Loke Jepsen efter 7.13 av perioden.

Malung gjorde 2–3 genom Artur Yanchalouski efter 18.29. Även i tredje perioden var det Malung som var vassast och gick från 2–3 till 2–6 genom två mål av Samuel Frisk Wesström och ett mål av Erik Ström.

Den 16 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Malungs Ishall.

Torsdag 16 oktober 19.00 spelar Ludvika/Smedjebacken borta mot Falu J18. Malung möter Falu J18 hemma i Björbo Ishall söndag 19 oktober 13.30.

Ludvika/Smedjebacken–Malung 2–6 (1–1, 1–2, 0–3)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 1–0 (2.43) Lucas Silvennoinen (Loke Jepsen), 1–1 (7.09) Neo Jacobsson (Vidar Wigander, Wilgot Kareliusson Borg).

Andra perioden: 1–2 (22.19) Felix Ehrling (Neo Jacobsson), 2–2 (27.13) Loke Jepsen (Lucas Silvennoinen), 2–3 (38.29) Artur Yanchalouski (Adam Ryskåsen, Vidar Wigander).

Tredje perioden: 2–4 (46.44) Samuel Frisk Wesström, 2–5 (52.50) Erik Ström (Artur Yanchalouski), 2–6 (59.36) Samuel Frisk Wesström (Adam Ryskåsen, Felix Ehrling).

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Falu IF:1, borta, 16 oktober

Malung: Falu IF:1, hemma, 19 oktober