Malung säkrade segern mot Orsa i andra matchen

Malung-seger med 7–4 mot Orsa

Samuel Frisk Wesström matchvinnare för Malung

Andra raka segern för Malung

Segern på hemmaplan med 7–4 (2–0, 4–3, 1–1) i andra matchen gör att Malung har vunnit matchserien mot Orsa i playoff till U18 regional väst herr. Malung vann totalt med 2-0 i matcher.

Malung tog därmed åttonde raka seger mot just Orsa.

Malung–Orsa – mål för mål

Olle Rynger gav Malung ledningen efter 5.23 assisterad av Erik Ström och Felix Ehrling. Laget gjorde 2–0 efter 13.03 när Emil Fors hittade rätt efter förarbete av Samuel Frisk Wesström och Felix Ehrling.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Efter 17.46 i tredje perioden reducerade Orsas Vilmer Gräll på nytt framspelad av Oscar Ytterbring. Målet var Vilmer Grälls femte i playoff till U18 regional väst herr.

Malung punkterade matchen med ett 7–4-mål med 1.24 kvar att spela på nytt genom Felix Ehrling. Det fastställde slutresultatet till 7–4.

Felix Ehrling gjorde två mål för Malung och spelade dessutom fram till tre mål och Samuel Frisk Wesström stod för ett mål och två assists. Vilmer Gräll gjorde fyra mål för och Oscar Ytterbring hade fyra assists för Orsa.

Malung–Orsa 7–4 (2–0, 4–3, 1–1)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 1–0 (5.23) Olle Rynger (Erik Ström, Felix Ehrling), 2–0 (13.03) Emil Fors (Samuel Frisk Wesström, Felix Ehrling).

Andra perioden: 3–0 (20.33) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Erik Ström), 4–0 (25.09) Olle Rynger (Vidar Wigander), 4–1 (26.59) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring), 5–1 (28.38) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling), 5–2 (31.05) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring), 6–2 (31.45) Vidar Wigander (Ville Nygren, Linus Pelsholen), 6–3 (35.02) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring, Leon Tångring).

Tredje perioden: 6–4 (57.46) Vilmer Gräll (Oscar Ytterbring), 7–4 (58.36) Felix Ehrling.

Ställning i serien: Malung–Orsa 2–0