Malung bröt Grums segersvit

Malung vann med 8–5 mot Grums

Malungs Hugo Augustsson tremålsskytt

Seger nummer 6 för Malung

Efter nio segrar i rad i U20 region väst herr för Grums så tog vinstsviten slut hemma mot Malung. Matchen på lördagen i Billerudhallen slutade 5–8 (2–0, 3–3, 0–5).

Segern var ett skönt trendbrott för Malung som hade 6 raka förluster mot Grums inför lördagens match.

Hugo Augustsson gjorde tre mål för Malung

Grums tog ledningen efter 7.11 genom Herman Kammarbo på passning från Filip Svedlund och Viktor Berg.

2–0 kom efter 15.59 när Oscar Fridén slog till med assist av Hugo Sjöstrand och Leo Levein.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Malung hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 8–5.

Viktor Nylén gjorde ett mål för Malung och spelade fram till tre mål, Artur Yanchalouski stod för fyra poäng, varav två mål, Arvid Läth gjorde två mål och två assist, Ludvig Eljas hade tre assists och Hugo Augustsson gjorde tre mål.

Grums har fyra vinster och en förlust och 24–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malung har två vinster och tre förluster och 19–26 i målskillnad.

Grums ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Malung är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK Hockey vunnit.

I nästa omgång har Grums Hudiksvall borta i Holmen Center, lördag 13 december 13.00. Malung spelar hemma mot Valbo J20 onsdag 10 december 19.00.

Grums–Malung 5–8 (2–0, 3–3, 0–5)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (7.11) Herman Kammarbo (Filip Svedlund, Viktor Berg), 2–0 (15.59) Oscar Fridén (Hugo Sjöstrand, Leo Levein).

Andra perioden: 3–0 (28.22) Hampus Öhman (Liam Sveningsson), 3–1 (29.12) Arvid Läth (Ludvig Eljas), 4–1 (29.55) Lucas Branting (Lucas Nyman, Olle Axelsson), 4–2 (32.02) Hugo Augustsson (Samuel Frisk Wesström, Artur Yanchalouski), 5–2 (33.08) Olle Axelsson (Lucas Nyman), 5–3 (38.48) Viktor Nylén (Samuel Frisk Wesström, Ludvig Eljas).

Tredje perioden: 5–4 (42.33) Arvid Läth (Melvin Könönen, Viktor Nylén), 5–5 (43.07) Hugo Augustsson (Artur Yanchalouski), 5–6 (56.35) Hugo Augustsson (Ludvig Eljas), 5–7 (59.04) Artur Yanchalouski (Viktor Nylén, Arvid Läth), 5–8 (59.48) Artur Yanchalouski (Viktor Nylén, Arvid Läth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 4-0-1

Malung: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Hudiksvalls HC, borta, 13 december

Malung: Valbo HC, hemma, 10 december