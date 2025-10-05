Malte Herlitz fixade segern för Kungälv i matchen mot Hisingen

Seger för Kungälv med 7–2 mot Hisingen

Malte Herlitz fyramålsskytt för Kungälv

Fyra raka mål för Kungälv

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Kungälvs Malte Herlitz i matchen mellan Hisingen och Kungälv i U18 division 1 syd A. Malte Herlitz stod för hela fyra mål i matchen som Kungälv vann på bortaplan med 7–2 (1–0, 3–1, 3–1).

Malte Herlitz med fyra mål för Kungälv

Kungälv tog ledningen efter 15 minuter genom Malte Herlitz framspelad av Hampus Holmberg och Elwin Dunhäll. Kungälv stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4.

Hisingen reducerade dock till 1–4 genom Melwin Pettersson med 1.41 kvar att spela av perioden. 4.54 in i tredje perioden nätade Kungälvs Melvin Holgers framspelad av Noel Linnard och ökade ledningen.

8.00 in i perioden slog Ludvig Krook till på pass av Mateusz Myszka och Noah Fredriksson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hisingen.

Efter 11.26 slog Malte Herlitz till återigen framspelad av Erik Fogelin och Emrik Väster och ökade ledningen för Kungälv.

Efter 14.57 nätade Kevin Englis Mattiasson på pass av Malte Herlitz och Erik Fogelin och ökade ledningen för Kungälv. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Kungälv vann senast lagen möttes med 2–0 i Tuve Ishall.

Lagen möts på nytt i Oasen den 9 november.

Söndag 12 oktober 14.00 möter Hisingen Borås borta i Borås Ishall medan Kungälv spelar hemma mot Bäcken.

Hisingen–Kungälv 2–7 (0–1, 1–3, 1–3)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (15.02) Malte Herlitz (Hampus Holmberg, Elwin Dunhäll).

Andra perioden: 0–2 (20.26) Axel Svensson (Noel Linnard), 0–3 (28.02) Malte Herlitz (Hugo Josefsson, Gustav Theng), 0–4 (33.05) Malte Herlitz (Erik Wunsch, Erik Fogelin), 1–4 (38.19) Melwin Pettersson.

Tredje perioden: 1–5 (44.54) Melvin Holgers (Noel Linnard), 2–5 (48.00) Ludvig Krook (Mateusz Myszka, Noah Fredriksson), 2–6 (51.26) Malte Herlitz (Erik Fogelin, Emrik Väster), 2–7 (54.57) Kevin Englis Mattiasson (Malte Herlitz, Erik Fogelin).

Nästa match:

Hisingen: Borås HC, borta, 12 oktober

Kungälv: Bäcken HC, hemma, 12 oktober