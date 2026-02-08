Kingston Mckenzie matchhjälte när Vita Hästen vann mot Helsingborg

Vita Hästen-seger med 1–0 efter förlängning

Vita Hästens sjunde seger på de senaste nio matcherna

Kingston Mckenzie matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen vann – med matchens enda mål – på bortaplan mot Helsingborg i U18 regional syd vår. Målet gjorde Kingston Mckenzie, först i förlängningen.

– Vi gör en bra insats idag. Ibland har man studsar med sig. I dag var de emot oss, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg.

Segern var Vita Hästens sjunde på de senaste nio matcherna.

Helsingborg–Vita Hästen – mål för mål

När lagen senast möttes vann Helsingborg med 3–2 efter förlängning .

I nästa match, torsdag 12 februari möter Helsingborg Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 19.40 medan Vita Hästen spelar hemma mot Troja-Ljungby U18 19.30.

Helsingborg–Vita Hästen 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Förlängning: 0–1 (61.23) Kingston Mckenzie (Lukas Dahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-2-1

Vita Hästen: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: IK Oskarshamn, borta, 12 februari 19.40

Vita Hästen: IF Troja-Ljungby, hemma, 12 februari 19.30