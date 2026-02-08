Kingston Mckenzie matchhjälte när Vita Hästen vann mot Helsingborg
Följ HockeySverige på
Google news
- Vita Hästen-seger med 1–0 efter förlängning
- Vita Hästens sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Kingston Mckenzie matchvinnare för Vita Hästen
Vita Hästen vann – med matchens enda mål – på bortaplan mot Helsingborg i U18 regional syd vår. Målet gjorde Kingston Mckenzie, först i förlängningen.
– Vi gör en bra insats idag. Ibland har man studsar med sig. I dag var de emot oss, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg.
Segern var Vita Hästens sjunde på de senaste nio matcherna.
Helsingborg–Vita Hästen – mål för mål
När lagen senast möttes vann Helsingborg med 3–2 efter förlängning .
I nästa match, torsdag 12 februari möter Helsingborg Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 19.40 medan Vita Hästen spelar hemma mot Troja-Ljungby U18 19.30.
Helsingborg–Vita Hästen 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
U18 regional syd vår, Olympiarinken
Förlängning: 0–1 (61.23) Kingston Mckenzie (Lukas Dahl).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Helsingborg: 2-2-1
Vita Hästen: 3-0-2
Nästa match:
Helsingborg: IK Oskarshamn, borta, 12 februari 19.40
Vita Hästen: IF Troja-Ljungby, hemma, 12 februari 19.30
Den här artikeln handlar om: