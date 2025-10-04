Malmö vinnare mot Färjestad – avgjorde i förlängningen

Malmö segrade – 3–2 efter förlängning

Isac Nilsson gjorde två mål för Malmö

Tredje raka segern för Malmö

Malmös väg till seger mot Färjestad hemma i U20 nationell södra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Isac Nilsson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Malmö.

Färjestads tränare Niklas Fogström:

– Malmö spelar bra idag med bra fart. Vi är lite grann på hälarna hela matchen. Vi har 2–0 inför sista perioden, men lyckas inte hålla tätt bakåt. Bra målvaktsinsats av vår målvakt ändå. Nya tag imorgon.

Malmös Isac Nilsson tvåmålsskytt

Joe Wahlund gjorde 1–0 till Färjestad efter 13 minuters spel assisterad av Douglas Sättermann och Jack Berglund. Efter 8.51 i andra perioden nätade Douglas Sättermann framspelad av Jack Berglund och gjorde 0–2. Malmö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Elia Pedrotti och Isac Nilsson med knappt fem minuter kvar att spela. I förlängningen tog det 2.41 till Malmö också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Isac Nilsson, på pass av Elia Pedrotti och Kalle Hemström.

Förlusten var Färjestads tredje uddamålsförlust.

För Malmö gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Färjestad är på nionde plats.

Söndag 5 oktober möter Malmö Örebro Hockey U20 hemma 12.15 och Färjestad möter Rögle borta 12.00.

Malmö–Färjestad 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0)

U20 nationell södra, Rosengårds Ishall

Första perioden: 0–1 (13.28) Joe Wahlund (Douglas Sättermann, Jack Berglund).

Andra perioden: 0–2 (28.51) Douglas Sättermann (Jack Berglund).

Tredje perioden: 1–2 (44.30) Elia Pedrotti (Joel Grossniklaus, Max Grundström), 2–2 (55.43) Isac Nilsson.

Förlängning: 3–2 (62.41) Isac Nilsson (Elia Pedrotti, Kalle Hemström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-1-1

Färjestad: 2-2-1

Nästa match:

Malmö: Örebro HK, hemma, 5 oktober

Färjestad: Rögle, borta, 5 oktober