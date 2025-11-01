Malmö tog revansch på Luleå

Malmö vann med 3–1 mot Luleå

Malmös Fredrik Händemark tvåmålsskytt

Andra raka segern för Malmö

Det blev 3–1 (0–0, 0–1, 3–0) till Malmö när laget mötte Luleå på lördagen i SHL. Med det tog hemmalaget Malmö en skön revansch, då Luleå vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Resultatet innebär att Luleå nu har fyra förluster i rad.

Fredrik Händemark gjorde två mål för Malmö

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 14.48 in i andra perioden gjorde Luleå 1–0. Målskytt var Erik Gustafsson assisterad av Pontus Själin och Filip Eriksson. Malmö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i tredje perioden. Malmös mål gjordes av Fredrik Händemark 2 och Eemil Viro. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Det här betyder att Malmö ligger kvar på tolfte plats i tabellen och Luleå på nionde plats. Så sent som den 2 oktober låg Malmö på fjärde plats i tabellen.

Malmö möter Brynäs i nästa match borta torsdag 13 november 19.00. Luleå möter samma dag Djurgården hemma.

Malmö–Luleå 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

SHL, Malmö Arena

Andra perioden: 0–1 (34.48) Erik Gustafsson (Pontus Själin, Filip Eriksson).

Tredje perioden: 1–1 (45.58) Fredrik Händemark (Robin Salo, Janne Kuokkanen), 2–1 (52.18) Fredrik Händemark (Lauri Pajuniemi, Janne Kuokkanen), 3–1 (58.28) Eemil Viro (Thomas Berg Paulsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

Luleå: 1-0-4

Nästa match:

Malmö: Brynäs IF, borta, 13 november

Luleå: Djurgårdens IF, hemma, 13 november