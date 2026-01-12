Målfest när Wings HC Arlanda krossade Segeltorp i Pinbackshallen

Seger för Wings HC Arlanda med 8–0 mot Segeltorp

Wings HC Arlandas Odin Johnsson Berger tremålsskytt

Carlh Rosenqvist avgjorde för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda hade inga problem med Segeltorp i U20 allettan östra och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–0 (1–0, 4–0, 3–0).

Wings HC Arlandas Odin Johnsson Berger tremålsskytt

Carlh Rosenqvist gav Wings HC Arlanda ledningen efter 14 minuter assisterad av Kevin Svan.

Även i andra perioden var Wings HC Arlanda starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Odin Johnsson Berger, ett mål av Emil Sahlman och ett mål av Eric Norelius.

Wings HC Arlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Wahlström, Vojtech Mrazek och Odin Johnsson Berger.

Wings HC Arlandas Emil Sahlman stod för ett mål och två assists och Odin Johnsson Berger gjorde tre mål.

Wings HC Arlanda stannar därmed på tredje plats och Segeltorp sist, på tionde plats i tabellen.

Lagen möts igen 16 februari i Segeltorpshallen.

Lördag 17 januari möter Wings HC Arlanda SDE borta 17.30 och Segeltorp möter Haninge Anchors hemma 17.00.

Wings HC Arlanda–Segeltorp 8–0 (1–0, 4–0, 3–0)

U20 allettan östra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (14.24) Carlh Rosenqvist (Kevin Svan).

Andra perioden: 2–0 (28.25) Odin Johnsson Berger (Kevin Ponechal, Ville Pitkänen), 3–0 (31.03) Odin Johnsson Berger (Eliott Zetterberg, Vilgot Olsson), 4–0 (33.02) Eric Norelius (Isac Harju, Emil Sahlman), 5–0 (35.12) Emil Sahlman (Gustav Nilsson).

Tredje perioden: 6–0 (44.22) Odin Johnsson Berger (Ville Pitkänen), 7–0 (45.29) Liam Wahlström (Vilmer Asp, Emil Sahlman), 8–0 (51.43) Vojtech Mrazek (Carlh Rosenqvist, Carl-Johan Strandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 3-0-2

Segeltorp: 0-0-5

Nästa match:

Wings HC Arlanda: SDE HF, borta, 17 januari 17.30

Segeltorp: Haninge Anchors HC, hemma, 17 januari 17.00