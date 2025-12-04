Målfest när Washington krossade San Jose i SAP Center at San Jose

Washington-seger med 7–1 mot San Jose

Washingtons nionde seger på de senaste tio matcherna

Sonny Milano matchvinnare för Washington

Washington hade inga problem med San Jose i NHL och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (4–0, 2–0, 1–1).

I och med detta har Washington hela sex raka segrar i NHL.

San Jose–Washington – mål för mål

Washington stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.42 i mitten av perioden.

Efter 2.37 i andra perioden nätade Alex Ovetjkin på nytt framspelad av Ryan Leonard och Jakob Chychrun och gjorde 0–5.

Dylan Strome gjorde dessutom 0–6 efter 19.34 på pass av Matt Roy och Ryan Leonard.

1.04 in i tredje perioden nätade Washingtons Ryan Leonard återigen på pass av Matt Roy och Charlie Lindgren och ökade ledningen.

12.55 in i perioden slog Pavol Regenda till framspelad av Dmitrij Orlov och Adam Gaudette och reducerade. Mer än så blev det dock inte för San Jose.

Ryan Leonard gjorde två mål för Washington och spelade fram till två mål och Matt Roy hade tre assists.

Det här betyder att San Jose är kvar på fjärde plats i Pacific division och att Washington fortfarande leder Metropolitan division.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 januari i Capital One Arena.

San Jose tar sig an Dallas i nästa match borta lördag 6 december 02.00. Washington möter samma dag 04.00 Anaheim Ducks borta.

San Jose–Washington 1–7 (0–4, 0–2, 1–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (8.25) Alex Ovetjkin (Matt Roy), 0–2 (10.04) Sonny Milano (Declan Chisholm, Trevor van Riemsdyk), 0–3 (13.34) Ryan Leonard (Trevor van Riemsdyk, Brandon Duhaime), 0–4 (17.07) Brandon Duhaime.

Andra perioden: 0–5 (22.37) Alex Ovetjkin (Ryan Leonard, Jakob Chychrun), 0–6 (39.34) Dylan Strome (Matt Roy, Ryan Leonard).

Tredje perioden: 0–7 (41.04) Ryan Leonard (Matt Roy, Charlie Lindgren), 1–7 (52.55) Pavol Regenda (Dmitrij Orlov, Adam Gaudette).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 2-0-3

Washington: 5-0-0

Nästa match:

San Jose: Dallas Stars, borta, 6 december

Washington: Anaheim Ducks, borta, 6 december