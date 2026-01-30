Målfest när Visby/Roma krossade Grästorps IK i Åse & Viste Arena

Visby/Roma vann med 6–0 mot Grästorps IK

Visby/Romas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Joel Wahlgren gjorde två mål för Visby/Roma

Visby/Roma hade inga problem med Grästorps IK i hockeyettan södra och vann borta med 6–0 (0–0, 5–0, 1–0).

Visby/Roma höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Segern var Visby/Romas sjunde på de senaste nio matcherna.

Elias Lindström bakom Visby/Romas avgörande

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Visby/Roma var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 0–5.

Till slut kom också 0–6 genom Hugo Ollila efter 3.49 i tredje perioden.

Visby/Roma ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Grästorps IK är på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann Visby/Roma med 2–1 efter att matchen gått till förlängning .

Grästorps IK tar sig an Nyköping i nästa match hemma fredag 6 februari 19.00. Visby/Roma möter Borås borta söndag 1 februari 15.00.

Grästorps IK–Visby/Roma 0–6 (0–0, 0–5, 0–1)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Andra perioden: 0–1 (20.55) Elias Lindström (Olle Andersson), 0–2 (24.38) Daniel Gunnarsson (Carl Sjöberg, Anton Svensson), 0–3 (27.23) Joel Wahlgren (Hugo Ollila, Andreas Thelander), 0–4 (30.27) Max Wahlgren (Carl Sjöberg), 0–5 (35.19) Joel Wahlgren (Alexander Bjurström, Daniel Carlqvist).

Tredje perioden: 0–6 (43.49) Hugo Ollila.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-1-3

Visby/Roma: 3-0-2

Nästa match:

Grästorps IK: Nyköpings SK, hemma, 6 februari 19.00

Visby/Roma: Borås HC, borta, 1 februari 15.00