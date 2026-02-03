Målfest när Västervik krossade KRIF Hockey J20 på hemmaplan

Västervik-seger med 9–0 mot KRIF Hockey J20

Sebastian Axelsson avgjorde för Västervik

Tredje raka segern för Västervik

Västervik hade inga problem hemma mot KRIF Hockey J20 i U20 juniorettan syd herr och vann med utklassningssiffrorna 9–0 (2–0, 4–0, 3–0).

– Skön seger, kul att göra lite mål. Bra genomförda 60 minuter, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Resultatet innebär att KRIF Hockey J20 nu har fyra förluster i rad.

Västervik–KRIF Hockey J20 – mål för mål

Sebastian Axelsson gav Västervik ledningen efter 16.14 efter förarbete av Sixten Andersson och Adam Styrenius. Laget ökade ledningen till 2–0 när Theo Månsson hittade rätt med assist av Hannes Andersson efter 17.04.

Även i andra perioden var Västervik starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Hannes Andersson, ett mål av Elvirton Norling och ett mål av Anton Lundberg.

Västervik fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Arvid Wahlqvist, som gjorde två mål, och Theo Månsson.

Hannes Andersson gjorde två mål för Västervik och tre målgivande passningar, Theo Månsson stod för två mål och ett assist och Arvid Wahlqvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Västervik nu ligger på fjärde plats i tabellen och KRIF Hockey J20 är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Västervik med 3–1.

Lördag 7 februari möter Västervik Mariestad hemma 14.00 och KRIF Hockey J20 möter Mölndal Hockey U20 borta 17.10.

Västervik–KRIF Hockey J20 9–0 (2–0, 4–0, 3–0)

U20 juniorettan syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (16.14) Sebastian Axelsson (Sixten Andersson, Adam Styrenius), 2–0 (17.04) Theo Månsson (Hannes Andersson).

Andra perioden: 3–0 (20.59) Hannes Andersson (Elias Werner, Arvid Wahlqvist), 4–0 (28.41) Hannes Andersson (Filip Westerberg, Isak Karlsson), 5–0 (29.06) Anton Lundberg (Elias Werner), 6–0 (39.29) Elvirton Norling (Theo Månsson, Albin Engström).

Tredje perioden: 7–0 (43.04) Arvid Wahlqvist (Anton Lundberg), 8–0 (48.22) Theo Månsson (Hannes Andersson), 9–0 (53.18) Arvid Wahlqvist (Hannes Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

KRIF Hockey J20: 1-0-4

Nästa match:

Västervik: Mariestads BoIS HC, hemma, 7 februari 14.00

KRIF Hockey J20: IF Mölndal Hockey, borta, 7 februari 17.10