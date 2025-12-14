Målfest när Väsby krossade Järna i Vilundaparkens Ishall A

Väsby-seger med 9–3 mot Järna

Väsbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Adam Kubat matchvinnare för Väsby

Väsby hade inga problem med Järna i U18 allettan östra herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–3 (2–2, 3–0, 4–1).

Segern var Väsbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Väsby–Järna – mål för mål

Järna tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter.

Väsby reducerade och kvitterade till 2–2 genom Adam Kubat och Hugo Di Meglio.

I andra perioden var det Väsby som var starkast och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Loui Paulsson och ett mål av Adam Kubat.

Väsby hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.34 genom Arvid Lorendahl och gick upp till 7–2 innan Järna svarade.

Slutresultatet blev 9–3 i Väsbys favör.

Väsbys Loui Paulsson stod för två mål och tre assists och Arvid Lorendahl gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål. Andreas Tingshagen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Järna.

U18 allettan östra herr är nu färdigspelad. Väsby slutar på sjunde plats och Järna på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Väsby IK HK med 7–5.

Väsby–Järna 9–3 (2–2, 3–0, 4–1)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (2.53) Buster Pers (Edvin Blixt, Andreas Tingshagen), 0–2 (6.35) Andreas Tingshagen (Maliik Hellqvist Ekendahl), 1–2 (12.40) Adam Kubat (Loui Paulsson), 2–2 (14.26) Hugo Di Meglio (Loui Paulsson, Arvid Lorendahl).

Andra perioden: 3–2 (22.36) Loui Paulsson, 4–2 (25.29) Adam Kubat (Julian Johansson, William Klintefalk), 5–2 (39.59) Loui Paulsson (Philip Israelsson, Adam Mauritzon).

Tredje perioden: 6–2 (41.34) Arvid Lorendahl (Loui Paulsson), 7–2 (45.57) Isac Vikström (Vincent Edlund – Ahl, Ludwig Våhlin), 7–3 (53.25) Andreas Tingshagen, 8–3 (53.34) Vincent Edlund – Ahl (Isac Vikström), 9–3 (57.47) Arvid Lorendahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 4-0-1

Järna: 2-0-3