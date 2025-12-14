Målfest när Umeå Hockeyklubb U18 krossade ÖSK/Ö-vik U18 i Bjästa Ishall

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 6–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Umeå Hockeyklubb U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Emil Bergetoft avgjorde för Umeå Hockeyklubb U18

Umeå Hockeyklubb U18 hade inga problem med ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B herr och vann borta med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0).

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin tyckte till om matchen:

– Eftersom att seriesegern redan var klar blev det en ganska tempofattig tillställning. Dock en seger och kul att Arvid Blomberg fick hålla sin första nolla.

Umeå Hockeyklubb U18 höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

ÖSK/Ö-vik U18–Umeå Hockeyklubb U18 – mål för mål

Emil Bergetoft gav Umeå Hockeyklubb U18 ledningen efter åtta minuter med assist av Leon Vestin.

0–2 kom efter 18.29 när Elias Wallgren hittade rätt på passning från Olle Lidman.

Efter 3.03 i andra perioden slog Elias Wallgren till återigen på pass av Ebbe Nordbrandt och Olle Lidman och gjorde 0–3.

Umeå Hockeyklubb U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Leon Vestin, som gjorde två mål, och Emil Bergetoft.

Umeå Hockeyklubb U18:s Leon Vestin stod för fyra poäng, varav två mål, Elias Wallgren gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Olle Lidman hade tre assists och Emil Bergetoft gjorde två mål och ett assist.

ÖSK/Ö-vik U18 har två vinster och tre förluster och 10–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Umeå Hockeyklubb U18 har fem vinster och 42–3 i målskillnad.

U18 division 1 norra B herr är nu färdigspelad. ÖSK/Ö-vik U18 slutar på tionde plats och Umeå Hockeyklubb U18 på första plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå Hockey Klubb med 8–0.

ÖSK/Ö-vik U18–Umeå Hockeyklubb U18 0–6 (0–2, 0–1, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (8.12) Emil Bergetoft (Leon Vestin), 0–2 (18.29) Elias Wallgren (Olle Lidman).

Andra perioden: 0–3 (23.03) Elias Wallgren (Ebbe Nordbrandt, Olle Lidman).

Tredje perioden: 0–4 (50.01) Leon Vestin (Olle Lidman, Elias Wallgren), 0–5 (50.10) Emil Bergetoft (Leon Vestin), 0–6 (50.34) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Isac Näsström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0